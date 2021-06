Ovo je bila noć u Zadruzi!

Prošla noć na velelepnom imanju Zadruge, iznudila je iskrene odgovore pojedinih zadrugara, otkrivanje mnogih tajni, ali i odlazak jedne dame iz ketering klana. Samo početak večeri je slutio na zanimljivu noć, s obzirom na to da se u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević nije pojavila podrška nominovanih zadrugara.

Veče je počelo intervjuima Darka Tanasijevića. Naime, prva koja se našla oči u oči sa voditeljem bila je Jelena Batos. Ona je naravno pričala o njenoj omiljenoj temi, Nenadu Aleksiću Ša.

Ona je Darku otrkrila kako se Ša ponaša i kako je vređa za crniom stolom, a onda kada legnu u krevete, on joj govori pravu istinu i stalno je zapitkuje kako se on ponaša i kako to izgleda što bi Jelena rekla, vani. Jelena je takođe komentarisala i kaznu Tare Simov koju je Nenad platio.

Naredni zadrugar sa kojim je voditelj Darko Tanasijević obavio intervju bio je Marko Janjušević Janjuš, koji se već nekoliko dana ne oseća dobro, zbog toga što mu je bivša supruga poslala tužbu, jer želi da promeni dogovor o starateljstvu koji imaju.

Janjuš se poverio Darku da mu je jako teško zbog tužbe koju je dobio od bivše supruge i objasnio mu je da mora da se distancira od Maje Marinković, a onda otkrio planove koje ima za dalje i priznao da se najviše plaši da je ćerka prestala da ga voli.

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio i Maju Marinković, sa kojom je obavio intervju povodom svih aktuelnih dešavanja između Janjuša i nje.

Maja je priznala da joj nije lako sa Janjušem od kako je dobio tužbu od bivše supruge vezanu za starateljstvo nad njihovom ćerkom, pa je potom ispričala da on nju ne krivi za to, ali se ona delimično oseća krivom za to iako je to samo Janjuševa krivica kao oca tog deteta.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Mišel Gvozdenović, jedan od pobednika poslednje "Zadrugovizije". Mišel nije krio svoje zadovoljstvo povodom pobede, ali je priznao da nije očekivao.

Mišel je u razgovoru sa Darkom otkrio da Miljana Kulić koristi svaku priliku da mu se približi ali da on ne želi više da ratuje ni sa kim, pa je čak i rekao svojima da povuku tužbu protiv Kristijana Golubovića jer on hoće sa svima da bude u dobrim odnosima.

Miljana Kulić je u Šiša baru otkrila svoju tajnu Darku Tanasujeviću. Naime, Miljana je priznala da su joj se nakon zbližavanja sa Mišelom Gvozdenovićem opet probudile emocije prema njemu.

Miljana je nakon toga sa Darkom komentarisala ljubavne parove u Beloj kući.

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru obavio intervju i sa Sanjom Stanković, čiji su odnosi sa Filipom Carem ponovo zahladneli, između ostalog i zbog Aleksandre Nikolić. Ona je otkrila da joj smeta Carevo ponašanje za crnim stolom i način na koji je vređa i kako govori da je ona ljubomorna.

Milica Kemez je Darku u intervjuu otkrila sve o sukobu koji ima sa Borom Santanom. Naime, ona je ispričala koji je razlog njihovih svađa i kako se Bora ponaša prema njoj.

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića sinoć bila je Nadica Zeljković, koja je bila jedna od pobednika poslednje "Zadrugovizije". Nadica je sa Darkom komentarisala sukob njene ćerke Kristine Kije Kockar sa Kristijanom Golubovićem i Lepim Mićom.

Nadica je naravno komentarisala i njenu omiljenu ličnost Nenada Alekisća Ša, za kojeg je rekla da nikako ne može da dopre do njegove glave, da bi shvatio šta je uradio.

Kada je obavio intervjue sa zadrugarima, voditelj Darko Tanasijević je otišao do starog dela imanja, do sobe za izolaciju, kako bi pozvao nominovane zadrugare, Natašu Radan i Filipa Cara da mu se pridruže. Svo troje su otišli do sportske dvorane, gde će se odigrati večerašnji duel za opstanak.

Kada su stigli do sale za fizičko, Darko im je objasnio pravila večerašnje igre. Na podu su se nalazili papiri sa rečima, a u pitanju je bio tekst pesme Džale Brata i Bube Korelija. Oni su morali da slože strofu i refren, a ko bude uspeo da to uradi prvi, dupliraće mu se glasovi. Nataša i Car se nisu baš najsjanije pokazali u ovoj igri. Darko je otkrio da je jedan takmičar osvojio 81% glasova publike, a drugi 19%. Nakon trenutka neizvesnosti, Darko je saopštio da je Car osvojio 81% glasova publike, te da će Nataša napustiti "Zadrugu".

Zadrugari su prišli da se pozdrave sa njom, a najtužnije su bile članice takozvanog "Ketering klana". Mina Vrbaški je završila u suzama, kao i Rialda Karahasanović i Sandra Rešić.

Nataša je nakon toga otišla u studio kod Dušice Jakovljević sa kojom je razgovarala o boravku u Beloj kući.

Ona je komentarisala i pojedine zadrugare, pa je otkrila da je Nenad Aleksić Ša postao predmet sprdnje u Zadruzi, a za pojedine ljubavne parove nije imala lepe reči.

Nakon toga u Beloj kući je počela Igra istine Lepog Miće. Od samog starta je bilo žestoko. Zadrugari su komentarisali žiri koji je bio na Zadrugoviziji, a za Kiju Kockar i Staniju Dobrojević su rekli da su bile veoma pristrasne. Sanja Stanković je razgovarala sa Filipom Carom o njihovom odnosu, a on se nakon toga sukobio sa Aleksandrom Nikolić pa je došlo i do polivanja vodom i pljuvanja.

Nije izostala ni svađa Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića zbog zagrljaja sa Natašom Radan. Jovana je ljubomorisala što je Nataša Kariću ostavila pastu za zube.

