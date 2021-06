OVI PAROVI NAPUŠTAJU BELU KUĆU! Izlaze iz 'Zadruge 4' i idu pravo kod njega! Ne slute šta ih čeka!

Ovo se ne propušta!

Nova epizoda najgledanije late night emisije „Ami G Show“ je na programu TV Pink i ovog utorka od 22 čas. Ovog puta očekuje vas nikad uzbudljivija emisija jer će Ognjen Amidžić ugostiti parove iz najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima „Zadruga 4“ – Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević, Filipa Cara i Aleksandru Nikolić i Marka Janjuševića Janjuša i Maju Marinković.

Učešće Kristijana Golubovića izazvalo je pažnju javnosti, a kako je na „Farmi“ imao flert sa Stanijom Dobrojević, zbog čega se umalo razveo, niko nije očekivao da će napraviti istu grešku. Kristijan se dobro držao prvih sedam meseci i udaljavao se od ženskog društva kad god bi pomislio da to prelazi granicu drugarstva. Međutim, ulazak pevačice Kristine Spalević promenio je sve. Od prvog trenutka, Kristina se priklonila ekipi iz paba, da bi ubrzo počela da provodi sve više vremena sa Kristijanom. Njihov odnos polako je počeo da prerasta u nešto više od prijateljstva, da bi na kraju istina izašla na videlo – Kristijan i Kristina ušli su u vezu, uprkos tome što je on oženjen. Međutim, ni ova veza u „Zadruzi“ nije prošla bez turbulencija – njih dvoje su nakon nekoliko žestokih rasprava odlučili da završe vezu, ali su poslednjih dana sve bliži. Da li će doći do pomirenja, zbog čega su raskinuli i da li se kaju zbog toga što su uopšte ušli u vezu, Kristijan i Kristina otkriće u emisiji „Ami G Show“.

Još jedan intrigantan par u „Zadruzi 4“ svakako su Filip Car i Aleksandra Nikolić. Njih dvoje su bili u vezi na samom početku četvrte sezone, a nakon raskida, Filip je bio sa Minom Vrbaški i Sanjom Stanković, dok je Aleksandra imala flert sa Franom Pujasom, Kristijanom Golubovićem, Markom Janjuševićem Janjušem, ali i Milanom Jankovićem Čorbom. Ipak, u poslednje vreme, Aleksandra se sve više približava Caru u nameri da se pomiri sa njim, ali se čini da Filip ne gaji iste emocije prema Aleksandri. Da li između njih dvoje postoji nešto, kolike su šanse da će ponovo ući i vezu i prema kome od bivših zaista gaje emocije, Aleksandra i Car ispričaće ovog utorka na Pinku.

Par koji je ove sezone privukao definitivno najviše pažnje su Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković. Po Majinom ulasku u najgledaniji rijaliti na ovim prostorima, Janjuš i ona su obnovili vezu koja je trajala još od prošle sezone „Zadruge“, ali su od Nove godine rešili da stave tačku na odnos. U međuvremenu, Maja je ušla u vezu sa Milanom Jankovićem Čorbom, pa čak imala intimne odnose sa njim u izolaciji gde je bila upravo sa Janjušem, dok je nekadašnji košarkaš počeo intenzivno druženje sa Aleksandrom. Iako su svi mislili da je Majina i Janjuševa ljubavna priča završena – to je demantovala Anja Todorović koja ih je kao prošlonedeljni vođa postavila za potrčke. Njih dvoje su se ponovo zbližili, a onda se dogodila i Janjuševa svadba sa Aleksandrom, nove svađe, sukobi, raskidi i pomirenja. Šta Janjuš i Maja očekuju od veze, da li mogu da uplove u mirnu luku i pokušaju da napolju ostanu u vezi ili je najbolje da se raziđu, ovaj par otkriće u razgovoru sa Ognjenom.

Takođe, Amidžić je pripremio je jedno takmičenje za parove, kao i lude igrice i izazove, zato ne propustite još jedan uzbudljiv „Ami G Show“ u utorak 15. juna od 22 časa na TV Pink!

Autor: M.Đ.