MORE SUZA ZBOG IZBORA POTRČKA: Rialda zabila nož u leđa Milici, ona isplakala dušu! Bora, Sanja i Ša na stubu srama, Mišel raskrinkan, Karić ponovo potkačio Kiju (VIDEO)

Potezi novog vođe pokrenuli su pravu buru u Beloj kući, a atmosfera je dodatno poljuljana raspravama tokom "Pretresa nedelje".

Sinoćnji "Izbor potrčka" počeo je burnije nego ikada, te je do žestoke svađe za crnim stolom došlo već u prvim minutima emisije - na dnevnom redu se na samom početku našla tema podele budžeta ovonedeljnog vođe Rialde Karahasanović, koja se žestoko sukobila s Milicom Kemez, koja ju je napala da je već duže vreme kinji, zajedno sa svojim prijateljicama.

- Ti si zla, ljigava, mogu i ja to tebi da govorim! Napravi tajnu večeru, potkupi ceo sto. Džaba ti tvojih osam drugarica koje te brane, narod vidi kakva si - zaključila je Milica tokom rasprave za crnim stolom.

O njoj je bilo reči i u nastavku. Naredna tema zbog koje se digla na noge čitava Bela kuća jeste to što je Milica Kemez svog dečka Boru Santanu optužila da je bio nasilan prema njoj. Iako je pokušala da izvrda i permutuje svoje prvobitne izjave, Milica nije mogla da izbegne odgovornost što je Bori, koji tvrdi da je nikada nije tukao, dodelila epitet nasilnika.

Odmah bih sam otišao u zatvor da jesam! Nikad nikog nisam udario! Ja sam veću nasilnik od njega koji je transparentno tuče devojku? Po ruci sam je udario, preko pokrivača! - pravdao se Bora, koji je poručio da zbog "ovih stvari" više nije sa Milicom.

Sandra Rešić je, takođe, za crnim stolom priznala razloge zbog kojih se udaljila od svoje prijateljice Rialde Karahasanović.

- Glavni problem sa Rialdom imam jer više ne provodimo vreme zajedno! Matora i ja ne komuniciramo o Rialdi i njihovoj vezi. Rialda i ja imamo milion i jednu začkoljicu, ali je moje druženje sa njom, sa moje strane, malo sam se odvojila od njih. Ja sam u jednom momentu malčice odvojila, kad su njih dvoje postali ozbiljan par. Naše zamerke su najgore, a da sam sa svakim imala takve zamerke, ja bih imala petsto prijatelja, ja bih bila srećan čovek - istakla je Sandra, dok je na kraju Čorba konstatovao da su obe, i Sandra i Matora, zaljubljene u Rialdu, što Matora nije ni krila.

Ja sam jasno i transparentno ustala i rekla mišljenje o Rialdi i šta bih radila kada ona ne bi bila sa sadašnjim dečkom. Ja sam iskrena, to mi je najveća greška. Trebalo je da ćutim, ali lakše mi je da priznam. Ja o Rialdi od prvog dana imam lepo mišljenje. Prokomentarišem nešto kako je dobra riba, ovako, onako, trudim se da ne peckam. Rekla sam sto puta, okej, u lepoj je vezi, zaljubljena. Ako ne bude bila sa Kenanom sutra, može li neko da mi uskrati pravo da je muvam?

Zadrugari su tokom prethodne noći saznali i za sud naroda - ko su zadrugari koji su za njih najveće razočaranje u "Zadruzi 4". Na trećem mestu, u anketi našeg portala, našao se Bora Santana, koji se vidno snuždio kada je čuo da su gledaoci izabrali baš njega.

- Ljudi su me sa pravom izabrali, ja sam sam sebi najveće razočarenje - istakao je on, dok su zadrugari zaključili da je na ovom glasanju neslavno prošao zbog etikete nasilnika, koju mu je dodelila Milica.

Na drugom mestu našla se Sanja Stanković, koju je bez dlake na jeziku komentarisala njena bivša devojka Matora.

- Složila bih se i mene je razočarala, i ja sam je navela. Ovo nije osoba koju ja poznajem, ne želi da se dozove pameti. Nije joj dobro i ona je toga svesna. Plašim se samo da joj neće niakda doći iz du*eta u glavu. Možda ni ja neću moći da promenim neke nabvike, ali trudila sam se, a ona ne želi. Smogla sam snage da se dozovem pameti, ja neću biti ravnodušna prema njoj ce život, ali podigla sam se sa dna. Mislim da treba da vrati samopouzdanje.

Ubedljivo najveće razočaranje za gledaoce, prema glasovima s ankete, jeste Nenad Aleksić Ša, što nije bilo iznenađenje ni za njega, ali ni ostale zadrugare.

Nije ni čudo, ljudi su ga smatrali nekom zvezdom, ali zvezde su na nebu. Sav njegov izbor je razočarao sve ljude. Odvratan, ljigav, nikakav, prcopevac, takve gnjidice ne mogu da mi priđu. Ti si za mene mali miš, i da si poslednji na svetu, us*anom motkom te ne bih pipnula. Veličanje ljubavi, sve pohvale za suprugu, onda iznošenje prljavog veša... - istakla je Miljana Kulić, koja je s njim nastavila svađu i tokom pauze za reklame.

Jelena Batos nedavno je ušla u "Zadrugu" ne bi li pomogla Nenadu da "dođe sebi", i smatra da je donekle uspela u svojoj misiji - pohvalila se da je primtila da je Ša poslušao neke njene savete, sa čim on nije bio saglasan, što je bio povod za novu svađu.

- Ti mene ne možeš da promeniš, ja ne slusam ni mamu ni tatu. Nisi Bogom dana, ušla si da me kanališ. Sve kao drugi su u pravu. Ako si razumna nećeš mi prilaziti. Meni ne treba, rekao sam 500 puta. Kad ne priča loše o Tari možemo da pričamo. Malo pre me pita što tako, šta je boli ku*ac. Ne zanima me da li sam nekoga razočarao, da sam se vodio tuđim mišljenjem ne bih ništa uradio - besneo je reper.

Rialda je potom očekivano za svoju omiljenu osobu odabrala Kenana, dok je izborom potrčka izazvala pravu pometnju u Beloj kući. Odlučila je da u izolaciju pošalje Filipa Cara i Milicu Kemez, što je ponovo podgrejalo stare priče da su njih dvoje svojevremeno imali seks - Aleksandra je otkrila da joj je Car priznao da je bio s Milicom, što je on pokušao da demantuje.

- Ja se kunem u sve na svetu da je to rekao! Ja ne kažem da je to istina, ali aludira na nju! Bacio si sumnju - govorila je Aleksandra, dok je Milica zbog Rialdine odluke završila u suzama.

Prva tema na sinoćnjem "Pretresu nedelje" ticala se Milice Kemez, koja je nezadovoljna što nije osvojila nijednu nagradu na "Zadrugoviziji", potkačila Paulu i Frana rekavši da pobeđuju "oni koji se j*bu i tuku", zbog čega joj je Paula očitala lekciju.

Ja možda jesam bila sa Tomom, i udarala Frana, ali imam i druge kvalitete, a to je da nisam nikog izdala, i opet si zakazala! Jesam se je*ala, ali sam bar prijatelj! Nikad te nisam spominjala u svađama da bih sebe prala! A kad smo prošli put pobedili sms- om, onda nisi pomenula se*s, udaranja i majice?! A s tim oženjenim si se i ti muvala! Ti si ovde pokazala da si sto puta gora od mene! Ovo ti je već petnaesti put da to radiš!

Bilo je reči i o pobednicima "Zadrugovizije", Miljani Kulić, Mišelu Gvozdenoviću i Mini Vrbaški. Voditelj Milan Milošević predočio je zadrugarima da je narod želeo da vidi taj spoj na "Zadrugoviziji", da ih je nagradio SMS-glasovima, a da se posle pobede Mišel ponovo distancirao od Miljane, što dalje implicira da ju je iskoristio. Sa tim su saglasni bili i zadrugari, dok Mišelu nije bilo svejedno - na kraju je priznao da je Miljani dao lažnu nadu.

- Miljana, jeste dao sam ti lažnu nadu. Sve sam ja kriv. Ponovo sam te podsetio da se zaljubiš u mene, izvini. Je l' ste zadovoljni? - besneo je Mišel.

Krivo mi je. Ne znam što se vraća na staro, pokajala sam se. Htela sam sve da zaboravim, oprostila sam i gore stvari. To je bilo odavno, ni meni ne bi odgovaralo da me je neko zvao i uznemiravao kao ja njega. mogao je ovde da vidi kakva sam, rekao je da imam dobru dušu i nisam loš čovek. Ja imam potrebu čim se on svađa da ga branim, pogađa me svaki njegov konflikt ovde. Super smo se proveli, sprdali smo se. Odjednom vidim jutros on mi se ne javlja, okreće glavu. Ja ga pitam je l' mu se svideo nastup, šta je bilo on počne one standardne priče, prepotentan stav - objašnjavala je Miljana.

Kija Kockar svojim žiriranjem na "Zadrugoviziji" unela je ozbiljnu pometnju, a među prozvanima su se, osim Kristijana, Ša i Lepog Miće, našli Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić, čiju je ljubav ironično prokomentarisala, što su, kako njih dvoje kažu, i očekivali.

Očekivao sam da bude ovakva, ona je ovde provela koliko meseci, zna kakve su stvari ovde. Nemam loše mišljenje o njoj, nego je više odbrambeni mehanizam kad je u pitanju Jovana. Pre bih komentarisao osobu koja je bila pre Zadruge, a ove novopečene zvezde ne bih komentarisao. Ona je pokazala kroz svoju ironiju i sarkazam da se ruga Lepom Mići. Najgore kad se opanak pocipeli. Mangupira se, verovatno joj daje neko vetar u leđa - rekao je Karić, a potom su se oko dešavanja na "Zadrugoviziji" posvađale Ermina Pašović i Dragana Mitrović.

Posle "Pretresa nedelje", Jovana je jedva dočekala da se Stefanu u garderoberu pohvali svojim nabujalim grudima, pa ga je zamolila da ih opipa, što je prihvatio s oduševljenjem.

- Konačno da uhvatim si*u! - našalio se Stefan.

Kako je noć odmicala, Bora je posetio Milicu u izolaciji, dok je Ša, za razliku od situacije za crnim stolom, sasvim normalno u pušionici razgovarao sa Jelenom. Nakon što su svi otišli na spavanje, Filip je u izolaciji pokušao da objasni Milici gde greši u odnosu sa Borom.

- Ti da nisi sa njim i on da nije sa tobom više biste dali. Izvukli ste najgore jedno iz drugog. Izvukla si od njega da bude nasilan. Imaš negativnu energiju. Ja sam bio negativan sa Minom, sve najgore je izvlačila iz mene i ja iz nje. Šta misliš da je Rialda glupa što je izabrala da bude sa Kenanom ili Stefan sa Jovanom? Ovde treba upaliti mozak ili da imaš bol ku*ca - pričao je Filip.

Tik do njih, u sobi za rehabilitaciju, Maja i Janjuš rehabilitovali su se onako kako najbolje znaju - vrelom akcijom u cik zore.

