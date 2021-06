'BOLI ME TO, SVIMA SE DAJEM' Rada Manojlović otvorila dušu, progovorila o onima koji je vređaju, pomenula operacije, ali i OVO!

Nije joj svejedno, ali se bori.

Rada Manojlović progovorila je o operacijama, pričama da je korigovala nos, ali i o ceni nastupa i negativnim komentarima koje dobija na Tviteru.

- Ako ovako izgleda operisani nos, onda stvarno ne znam. Ja sebe volim iz perioda kad sam bila mlađa, nemam problem kao moje koleginice, da mi se pojave slike iz perioda kad nisu bile operisane. Imala sam neravne zube i to ne bih promenila da mi Snežana Đurišić nije skrenula pažnju - rekla je pevačica, pa se osvrnula na to što joj neke koleginice govore da će biti još lepša kad stavi silikone u grudi.

- To mi govore od prvog dana. Možda mi i fale, ali ja sam sebi i ovako zgodna i atraktivna. Da imam taj problem, ja bih to uradila. Ali, onda pogledam svetske zvezde Majli Sajrus, Tejlor Svift, Žizel Bundšen, one su visoke i nemaju velike grudi, sve je skladno. Ja imam veliki dekolte, ali ne i velike grudi i to nije vulgarno.

Na pitanje da li je usled pandemije koronavirusa promenila cenu nastupa, Rada je odgovorila:

- Nikad nisam pričala o ceni, jako sam srećna što je sve kako treba. Kod mene nema kome pevam, ko je publika - da li su to naši bogati funkcioneri, sportisti ili običan narod, ja izginem za svakog i to ljudi znaju da cene. Ko hoće da se provede, on dođe kod mene.

Pevačica se zatim osvrnula i na negativne komentare na Tviteru, kojih je na njen račun mnogo.

- Što se ja više povlačim u sebe, oni sve više pišu o meni. Boli me to, mora malo da se skrene. Bude mi krivo, jer sam devica, svima se dajem, i posle pročitam neku laž, a ja nisam to zaslužila. Ne znam ko plasira te priče da sam beskućnica, da spavam u kolima - zaključila je Rada za pomenuti medij.

Autor: N.V.