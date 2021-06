MISLILI STE DA JE GOTOVO? Otmičari poslali nova pravila života koja se moraju poštovati dok oni VLADAJU ZADRUGOM (VIDEO)

Ovo im neće lako pasti!

U Belu kuću su upravo stigla nova pravila otmice koje su otmičari poslali zadrugarima!

Jadni zadrugari, evo još pravila po kojima ćete živeti sve dok mi vladamo Zadrugom!

1. Budžet koji ste juče dobili je kao što znate mali.

2. Ono što ste kupili u prodavnici će nadamo se pokriti sve vaše želje i potrebe jer ove nedelje neće biti ni žurke, a ni proslava.

3. Svaka grupa sada mora izabrati kuvara i asistenta. Samo te dve osobe mogu da kuvaju za čitavu grupu, Oni brinu o potrošnji namirnica.

4. Apsolutno sve namirnice koje imate morate udružiti, doneti sad odmah i predati kuvaru i asistentu iz svoje grupe koji će tokom nedelje brinuti o ishrani svih članova svoje grupe.

5. Svaka grupa treba da izabere Pregovarača koji će biti odgovoran za grupu i koji će se u ime grupe obraćati Otmičarima!

6. Kao što smo već rekli, jedna grupa će živeti u pabu a druga u kući.

7. Svakog dana u određenom trenutku kada vam kažemo, obe grupe sede za crnim stolom i ustaje pregovarač prve grupe i ide od jednog do drugog člana grupe i pita šta daje kao otkup za svoje prijatelje. Jedna pa druga grupa. Kada skupite sve, odnesete do kapije. Kasnije vam donosimo OBRAČUN da vidite koliko zapravo vredi sve to što ste dali!

Veliki pozdrav, vaši dragi otmičari - pisalo je u pismu.



