Ljuta borba!

U Zadruzi juče počeo je specijalan zadatak, a učesnici su noćas imali prvi izazov za osvajanje potrebnog novca za otkup. Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Zadrugu i obavestio zadrugare da će se održati kviz znanja, a ekipi sa više tačnih odgovora biće skinuto 70.000 dinara sa konačne sume za otkup.

Kada su zadrugari za stolom zauzeli pozcije, tako da svaki tim ima svoju stranu, započeli su kviz, a na TV ekranima imali su prliku da vide i čuju otete zadrugare koji su se "mučili" u podrumu, predtavljajući da im je jako teško. Na samom početku ekipa A je povela u kvizu znanja, a atmosfera u Beloj kući je dolzila do usijanja. Zadrugari su ozbiljno shvatili ovaj kviz i davalai su sve od sebe da prvi pritisnu taster za javljanje, a zatim i daju tačan odgovor. Ermina Pašović, Kenan Tahirović i Mina Vrbaški su doneli prve poene za ekipu A i time im obezbedili blagu prednost.

U nastavku emisije ekipa B je došla do prvog poena i to uz pomoć Maje Marinković koja je u duelu sa Sanjom Stanković došla do tačnog odgovora.

Ozon je alotropska modifikacija čega? - glasilo je pitanje za Maju Marinković i Sanju Stanković.

Ona je odgovorila da je to kiseonik i na taj način svom timu obezbedila prvi poen. Jovana Ljubisavljević u duelu sa Paulom Hublin nije uspela da dođe do tačnog odgovora, ali to nije zamestalo Stefanu Kariću i on joj je svako uputio podršku i lepe reči.

Kroz naredna pitanja ekipa B uspela je da smanji prednost ekipa A, uspevši da pogodi više tačnih odgovora za razliku od prethodnog kruga. Maja Marinković opet je donela poen svojoj ekipi što je oduševilo zadrugare, koji su je nagradili aplauzom.

Borba zadrugara za tačnim odgobvorima bila je sve jača, a pitanje koje je dovelo atmosferu do usijanja bilo je za Draganu Spasojević i Filipa Cara.

Kako se zove najviši oblakoder koji je čovek ikada napravio? - glasilo je pitanje koje je postavio voditelj Darko Tanasijević.

Burj al Arab - rekao je Car i pogrešio.

Ajfelov toranj - pogrešila je i Dragana.

Tačan odgovor bio je Burj Khalifa, a obe ekipe su negotovale što njihovi članovi nisu znali odgovor na ovo pitanje. Maja Marinković nastavila je da šokira svoju ekipu, a i zadrugare tačnim odgovborima. Ona je dala još jedan tačan odgovor, ukupno i 13. za ekipu B.

Veče je odmicalo, a ekipa B uspela je da izjednači rezultat! Zadrugari su nastavili da navijaju i bodre svoju ekipu, ali i negoduju i nerviraj se kada pogreše. Marko Janjušević iznenadio je zadrugare netačnim odgovorom na pitanje, ali i razočarao Maju Marinković koja nije mogla da ne prokomentariše.

Samo jedan kralj nema brkove i bradu. Kojim simbolom je obeležen? - bilo je pitanje za Janjuša i Minu Vrbaški.

Ni Mina Vrbaški, ni Marko Janjušević nisu dali tačan odgovor na ovo pitanje, što je ostavilo u šoku njihove cimere jer su poznati po tome da kockaju svaku žurku.

Ja mogu da razumem da ne znamo neka pitanja, ali on zaluđen kockom, ne zna da odgovori - dobacila je Maja.

Kako je igrica odmicila i tenzija je rasla. Jovana Tomić Matora i Bora Santana posvađali su se zbog pravila igranja, a ona je smatrala da Santana ne igra po pravilima i optužila ga da vara.

Kviz znanja se privodio kraja i došlo je vreme da se saberu poeni. Voditelj Darko Tanasijević obavestio je zadrugare da je u ovoj igrici pobedila ekipa A, a onda su saznali šta je njihova nagrada!

Pobedila je ekipa A. Draga ekipo A, večeras ste smanjili otkup za čak 70.000 dinara. Svaka vam čast! Druga ekipa i dalje ima otkup 406.000 dinara. Kao što vidite, sve je na vama! - saopštio je Darko.

Jovana Ljubisavljević nakon završetka kviza nastavila je svoju dramu i kukanje za Stefanom Karićem, otišla je u spavajući sobu, tugovala i molila da ga vrate nazad.

Nakon završetka kviza oteti zadrugari vratili su se u svoj apartam i nastavili da uživaju u svim čarima koje im je ova igrica donela. Oni su uživali u hrani koji im je poslao Veliki šef, igricama i filmovima. Kada je došlo vreme za spavanje Stefan Karić se odlučio da noć provede na kauču jer su Fran Pujas i Rialda Karahasanović već zauzeli suprotne strane kreveta i on bi morao u sredinu.

Što si se istripovao? Lezi, ja ću pored Rialde. Što se tripuješ? - pitao ga je Čorba.

Neka, što da se guramo, bliže mi je da gledam - pravdao se Karić, koji nije želeo da spava blizu Rialde, zbog Jovane Ljubisavljević.

Maja Marinkvoić i Marko Janjušević u sitne sate imali su skandaloznu svađu, što je izludelo zadrugare jer zbog pravila nedeljnog zadatka, oni spavaju u svojom ekipom u spavaćoj sobi. Ona ga je opet štipala, a on je urlao na nju. Marinkovićeva je cimerima preričavala da je Janjuš ponižava konstanto i vređa, a zadrugari su je jedva smirili.

Autor: A.N.