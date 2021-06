Au!

Pevač Aca Lukas je u svojoj novoj knjizi izneo detalje svoje emotivne veze sa pokojnom pevačicom Ksenijom Pajičin, a jedan od njenih najboljih prijatelja, voditelj Goran Stojićević Karamela, tvrdi da ne zna ništa o tome.

Naime, folker je napisao da su on i pevačica bili zajedno godinu dana, kao i da su živeli pod istim krovom.

- Živeli smo zajedno godinu dana. Naša veza je bila strasna i iskrena. Za razliku od većine žena sa kojima sam bio, Ksenija nije pokušavala da me promeni. Kada bi me neko upitao da je opišem, rekao bih: 'Dobar čovek. Lepa, a nesrećna. Bila je veoma nesigurna. Kod kuće je sedela, čitala novine i gledala televiziju i pitala: "Kako je ova uspela, a ja ništa" - napisao je Lukas u svojoj knjizi.

Aci je krivo što je stvorena određena sliku o Pajčinovoj, koja nije prava. Kako kaže, pevačica je vodila zdrav život i nije bila sklona narkoticima. Takođe, folker je izneo navode da je bio sa pokojnom pevačicom u trenutku kada je bio u braku sa drugom suprugom Natašom, te je insistirao da mediji ne saznaju za njihovu romansu.

- Svašta se pisalo o Kseniji, između ostalog da je težak narkoman. Bila je lepa, snažna, pucala je od zdravlja! Svakodnevno je trenirala - napisao je Aca u knjizi.

Jedan od Ksenijinih najboljih prijatelja Goran Stojićević Karamela tvrddi da ne zna ništa o tome da su njih dvoje bili zajedno.

- Ne znam. Ne bih baš da komentarišem to. Niti znam šta je pisao, niti sam čitao to, niti me interesuje. Nije mi poznato. Ne znam... Možda u nekom periodu kada se nismo družili. Ne pratim uopšte estradu, tako da me ne zanima ko šta piše. Mnogi pišu knjige... - rekao je on.

Karamela je prokomentarisao deo kako je Aca napisao da je pevačica bila dobar čovek, ali je bila nesrećna jer su druge koleginice bile uspešnije od nje:

- Hah... Ona je bila uspešna pevačica. Ne znam zašto bi žalila... Dobro, eto, ljudi pišu knjige da bi bilo zanimljivo. Ja inače ne komentarišem estradu, prestao sam odavno - zaključio je Stojićević.

Autor: N.V.