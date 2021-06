SADA JEDE ZA DVOJE! Alen izveo trudnu Maju na doručak, pa pokazao kako je hrani! SVE OBILNO, NE SME DA MANJKA (FOTO)

Brine o njoj!

Alen Hadrović i Maja Marković, bivši zadrugari, očekuju svoje prvo dete. Kako su ekskluzivno za Pink.rs otkrili, Maja je u devetoj nedelji trudnoće, a termin za porođaj joj je krajem godine ili početkom sledeće. U ekskluzivnom intervjuu koji su dali za naš portal, njih dvoje su otkrili i da već imaju imena za bebu, bilo da dobiju devojčicu ili dečaka.

Da dobro brine o majci svog deteta Alen je pokazao i na Instagramu. Naime, on je objavio fotku na kojoj se vidi kako Maja i on doručkuju, a po tome se može videti da je doručak bio veoma obilan i kaloričan, s obzirom na to da buduća pevačica sada jede za dvoje.

Autor: N.V.