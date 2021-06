NE STAJE! Bojana Rodić broji sitno do porođaja, ali pare ne prestaje da zarađuje! Pričali su da se BOGATO UDALA, a evo šta ona zapravo radi

Ne da na sebe.

Bojana Rodić i Mirko Šijan sitno broje do porođaja, a mlada trudnica je pokazala da iako je trudna, puna je snage i ponaša se kao i pre.

- Bojana je aktivna trudnica. Iako joj je stomak sad već jako veliki, ona se ponaša kao i pre. Ide u šetnje, sastaje se sa sestrama, ne propušta porodične proslave. Pa, eto, videli ste je na prvom rođendanu sestrića Željka, kao čigra je - ispričao je izvor za medije.

- Iako su pojedini zlonamerno dočekali njenu vezu sa Mirkom i pričali da se "bogato udala", iako njih dvoje nisu još uvek u braku, svi koji je znaju poznato im je da ona nije iz te priče. Njihova porodica je oduvek lepo živela i ništa nije falilo ni njoj niti njenim sestrama. One su odmalena vaspitavane da cene svaki dinar, a ako prođete po Titelu svi će vam reći koliko su to vredne i radne devojke. Uvek su pomagale roditeljima, pa čak i kada su imale mnogo obaveza oko fakulteta. Čujem neke ljude da kažu kako su napirlitane i da izlaze. Pa, kakve to veze ima?! Koja mlada devojka ne voli da se sredi i provede. Ali razlika je u tome što su one uvek umele da zasuču rukave i pomognu u svim poslovima, osim onim tipično "muškim". Otkad je sa Mirkom, Bojana je isto tako umela uvek da dođe u Titel i pomogne roditeljima. Sad zbog trudnoće ne može, naravno, niko to i ne očekuje. Ipak, iako je Mirko dobrostojeći mladić, ona i sad voli da ima svoj dinar, pa je sklopila dogovor sa nekoliko brendova koje reklamira na društvenim mrežama. Nju prati 50-ak hiljada ljudi i novine stalno pišu o njoj, pa nije ni čudo što joj šalju toliko stvari za reklamu. Pritom je ona jako lepa devojka, pa je prate i klinke. Eto, ništa njoj ne fali sa Mirkom, ali kad od malih nogu navikneš na svoj dinar, onda se to nikad ne promeni - zaključio je izvor.

Autor: N.V.