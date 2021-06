Besan kao ris!

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, ne krije koliko je besan zbog poniženja koje Marko Janjušević Janjuš u poslednje vreme sve češće priređuje njegovoj naslednici, a kap koja je prelila čašu svakako je bilo kada ju je u emisiji ''Amidži šou'' brutalno ismevao zbog nepoznavanja geografije, tačnije glavnih gradova država.

Taki se sada oglasio za Pink.rs, pa prokomentarisao ovakvo Janjuševe ponašanje, a otkrio je i da se sastao sa bivšom zadrugarkom Anom Bulatović, koja je nedavno napustila Belu kuću, a ona mu je otkrila detalje o Maji i Janjušu koji su ga dodatno razbesneli.

- Janjuš je načisto popustio sa živcima. Počeo je na sve da naleće, videli smo kako je napao i Necu. Janjuš sve vreme napada moju Maju. Ana Bulatović mi je otkrila neke detalje koje mnogi možda nisu znali. Rekla mi šta Janjuš tadi Maji na kvarno. Rekla mi je da je vređa, psuje i provocira ispod pokrivača. Govori joj da je ku*va, ološ, nimfomanka, sve najgore, da mu je uništila život, preti joj... Ma užas. To mi je rekla i Ivana Šašić, a i Brendon kad su napustili Zadrugu, svi mi govore isto. Svi istu priču pričaju. On hoće da uništi Maju psihički - rekao je Taki i dodao:

- I Stanija je završila fakultet, pa nije znala koliko je 9 puta 9. To je trenutak kad mozak blokira. On je jedva dočekao kod Amidžića da ona pogreši da joj se smeje, to je jedan zlotvor! A po*izdeo je kad je bila najbolja u ''Kvizu znanja'' pre neko veče. Ma to nije čovek, to je stoka, to je jedna životinja koja uživa da ponižava ljude. On je jedan običan nasilnik koji nasrće na sve živo. Kad je uletelo obezbeđenje, kad je bilo ono s Necom, on se kao osilio, sve radi taktički - poručio je Marinković za Pink.rs.

