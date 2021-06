Nije mi smetalo to što imam mušku energiju: Dušica Jakovljević otkrila zbog čega SVI MUŠKARCI STOJE U NJENOM REDU, pa progovorila o kilogramima i odnosu sa decom, a evo šta kaže o svom emotivom statusu!

Uvek nasmejanu i raspoloženu voditeljku rijaliti programa ''Zadruga'' Dušicu Jakovljević, krase širok osmeh i pozitivna energija. Kako kaže sa tim se uvek vodi u životu, te napominje da je odlučila da u privatnom životu ne priča, barem kada je reč o ljubavi. Zato se zagonetno smeje na pitanje da li je sama ili je neki muškarac osvoji njeno srce.

- U privatnom životu je Dušica odlučila da povuče malo ručnu i da ne priča o tome, barem koliko to mogu, pošto sam prilično transparentna- naglašava ona.

Liniju ste doveli do savršenstva?

- Nisam, samo se dobro upakujem. (smeh) Šta više, malo sam preterala. Prvi put sam u životu ugledala sedmicu kao broj na svojoj vagi. Ne vidi se jer sam ja u suštini zgodna žena. (smeh). Sada počinjem da vodim računa kada je ishrana u pitanju, tako da ću liniju tek dovesti do savršenstva.

Da li se lošije osećate kada nabacite koji kilogram?

- Promenila mi se svest o tome kada sam počela da dobija koji kilogram više. Tada sebe smatram mekanom, a ne debelom. Tako da sam ja ustvari mekana, a ne debela. Vodim računa o sebi spolja, ali i iznutra. Vodim računa o koži. Često znam da kažem kao Riska: “Ja sam otečena, ne debela”. Meni se voda skuplja, jer je ne pijem uopšte. Voda mi se gomila. Kada god krenem da se žalim na račun toga da sam se ugojila prijatelji mi kažu da se to ne vidi, jer ja kilograme nosim kako treba. Imperativ mi nije bila spoljašnost. Rekla mi je nedavno drugarica: “Baš te briga lepa si u glavi”.

Na šta muškarci više padaju - na lepotu ili na šarm?

- Na prvi pogled mogu da padnu na lepotu, ali to je samo prvi pogled. Međutim, ljudi su oduvek padali na energiju i na šarm. Naravno i na urednost, na to da vam je lepa kosa, čisto lice, da ste sređeni i da emitujete lepu energiju. Barem je to bilo nešto na šta su ljudi, da ne kažem oko mene padali, ali što su primećivali. Zato su svi muškarci u mom redu. (smeh)

Da li vam je godilo ili smetalo kada su vam govorili da ste dobar ortak?

- Nije mi smetalo to što imam mušku energiju. Smatram da je i ženska energija veoma jaka. Da prave i moćne žene imaju jaku energiju. Ali znam na šta ljudi misle kada ti kažu da sam ortak- da si fajter, borac. I meni je to sjajno kada ti neko kaže da si ortak, drugar. Svi moji drugari mene zaista gledaju kao drugara. Skoro sam imala neki dekolte u emsiiji i jedan drug mi je poslao poruku “Dušo, smanji malo, uvek smo te gledali kao batu”. E, sada je vreme da Dušica postane seka. Ali ko me zna, zna da sam ja jedna krhka i nežna duša koja zna da zaplače, ali ne pred svima.

Šta vam kažu sin i ćerka: “Mama ti si lepa, ti si duhovita, drago nam je što si nam ti mama” ili nešto sasvim drugo?

- Dragi ljudi su imali predlog da se napravi TV emisija “U korak sa Dušicom i njenom decom”, kao što su bili Kardašijanovi. Kod nas je stvarno pozorište u kući od 00 do 24 časa. Čak i kada se raspravljamo, smejemo... Kažu mi kada im se nešto dopada, isto tako i kada im se ne svidi. Znaju da budu kritički nastrojeni, ali u pravoj meri i sa poštovanjem. Vrlo cene to što radim i mislim da je super baš što sam im ja mama.

Da li se dešavalo da na stadion odete u štiklama?

- Da. Ako idem na galeriju išla sam i u odelu, suknjama... Uvek sam govorila da je to poštovanje prema klubu.

