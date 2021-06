Još jedno žestoko veče ostalo je iza nas, a niko ne zna šta nas sve čeka!

Veče za nama obeležilo je još jedno burno izdanje emisije "Pitanja novinara", a pripadnici sedme sile noć su počeli žestokim pitanjima koja zadrugare nisu ostavila ravnodušnim.

Prvi koji se našao na "vrućoj stolici" bio je Nenad Aleksić Ša, koji je ponovo pričao kako se ne kaje ni zbog čega što je uradio u Zadruzi, te da mu očigledno ne smeta što je postao regionalni predmet sprdnje. On je priznao i da se kaje što je dolazilo do rasprava između Nadice Zeljković i njega, kao i situacije sa Vukom Mobom. Naravno, Nadica nije mogla da ostane nema na to.

Ša je ponovo bio suočen sa pitanjima u vezi Tare i Mensura, ali je i dalje odbijao da poveruje da se među njima nešto dešava. On je progovorio i o tome što nije video suprugu poslednji put i da joj se barem pri razvodu izvini za sve što se desilo.

- Nisam znao da je ona želela. Šta da joj kažem, šta znači jedno "izvini"? Veruj mi da nisam znao, mislio sam da ćemo ići na sud. Nemam strah od viđanja sa njom. Ona nije zaslužila, ali ne mogu da promenim tok života, što sam se zaljubio i zavoleo. Ja od tebe saznajem za to - zbunjeno je odgovorio Ša.

Marko Đedović se priključio Ša, te istakao da planira da prijavi Taru zbog ugrožavanja bezbednosti i to već u ponedeljak, a istakao je da možda Simova i ne bude sačekala Ša.

- Ša, zabole me d*pe, želim vam svu sreću kad izađete, samo što ću ja da prekinem tu sreću. Krivičnim prijavama zbog ugrožavanja bezbednosti, biće prijavljena u ponedeljak, satraću je. Možda ga i ne bude sačekala. Jedino ako mi kupe penthaus u Beogradu na vodi, tada ću odustati. Meni odgovara da ona mene pljuje, narod me sve više voli. Neka radi još jače, neka napravi još jedno delo, a on neka joj plaća kazne da dokaže ljubav. U "Narod pita" ćete vidite da nisam nijednu stvar slagao, saznaće se istina, a živim za taj dan, samo da im vidim face - istakao je Đedović.

Sandra Rešić je takođe bila besna, te je poručila Tari da će se videti napolju.

- Mnogo pre nego što sam ušla u rijaliti, svašta su pričali o meni. Svako o meni može da napiše štagod. Kada su to budalaštine, pa i Tara Simov. Što se ostalih tiče, moji znaju da sam lojalna i verna. Kome ne odgovaram ja ovakva, može samo da se okrene i ode, sa tim problema nemam. A što se Tare Simov tiče, vidimo se napolju, devojčice - poručila je Sandra.

Nakon Ša, na pitanja pripadnika sedme sile odgovarali su Maja i Janjuš. Oni su pričali o svom odnosu, te istakli da im je poslednjih nekoliko dana situacija bolja nego što je bila. Ipak, Janjuš je priznao da neće oženiti Maju, te da ne zna "koja budala bi to mogla i da pomisli". U jednom trenutku, Maja je čak briznula i u plač jer je Janjuš rekao da napolju neće biti ni sa kim.

Nakon drame, Maja i Janjuš su se primirili, a bivši košarkaš je priznao da je on ipak voli, ali da ona mora da promeni neke stvari kod sebe. Ipak, kod njih se sve dobro završilo kada su ostali sami, a tokom jutra su više puta imali vrele akcije.

Nakon Maje i Janjuša, na red su došli Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević. Mnogo se polemike povelo oko Jovaninog nabrajanja šta je sve dala kako bi vratila svog dečka, pa je ovo bila tema o kojoj su novinari razgovarali sa Stefanom.

Nakon Stefanovog izlaganja, Jovana je ustala da prokomentariše sporne stvari, te istakla da sliku o njoj da je materijalista prave ljudi koji je ne vole, a za to je okrivila druge zadrugare i njihove fanove. Miljana Kulić nije mogla da joj prećuti ono što je rekla, te je ustala da je iskritikuje. To je dovelo do burne svađe između njih, pa čak i vređanja, a u sve su umešali i porodice.

Kristina Spalević i Kristijan Golubović su još ranije tokom večeri uradili nešto što je mnoge iznenadilo. Naime, njih dvoje su se domunđavali bez bubice u pabu, a tada je palo i pomirenje. Između ostalog, oni su bez bubica pričali i o mogućnosti da je Kristina trudna, što su izneli i pred gledaocima u emisiji "Pitanja novinara" kada je Kristina rekla da po "njenom ciklusu može sat da se navije" te je navela mnoge simptome koji se mogu povezati sa trudnoćom, ali i priznala da je želela da traži test kako bi utvrdila da li je u drugom stanju ili ne. Pored toga, ni ovog puta nije moglo da ne dođe do svađa i rasprava, pa su uveli čak i Čorbu u svoje probleme.

Poznato je da Kristijan nije imao lepe izjave na račun Nadice Zeljković i Kristine Kije Kockar, a protekle noći došlo je i do toga da se Nadica i on razračunaju.

Nakon te rasprave, potegao se Nadičin odnos sa Franom Pujasom. Naime, Nadica je za Frana rekla da je go*no, jer joj je žao Paule za koju smatra da je Pujas ne poštuje i da mu je preči Đedović, nego ona. To je dovelo do žestoke svađe u koju su se uključili i Paula i Đedović, o čemu više možete videti u nastavku.

Sanja Stanković i Filip Car imali su lepe momente u bazenu, a ovog puta je zadrugarka priznala zašto uvek pada na njega. Ona je istakla da mu daje poslednju šansu.

- Lažem i sebe i vas svaki put da neću imati komunikaciju, onda me prođe ljutnja, dobacimo nešto u prolazu, spojimo se, očigledno nismo normalni, ne možemo da se odvojimo. Izvređamo se, pa ostvarimo komunikaciju. Nismo se danas ljubili, grlili smo se. Pričali smo šta ćemo, kako ćemo. Ima 20 dana do kraja... Ali ne mogu da se suzdržim da ne pričam sa njim. Znam da ću dobiti osudu od svih, znam da sam zbog njega dobila kritike kada su glasali ljudi u koga su se najviše razočarali, smatram da je to zbog njega. Zamera mi i mama odnos sa njim, ali ne mogu protiv sebe, lepo mi je sa njim, sve dok ne uđe u crveno - rekla je Sanja.

Ipak, Aleksandra Nikolić je smatrala da Filip ne gaji emocije prema Sanji i da je ona za njega sprdnja. Filip na to nije mogao da prećuti, te je istakao da se nada da će mu Aleksandra oprostiti.

Mišel Gvozdenović i Mina Vrbaški su predstavnicima sedme sile i gledaocima protekle noći objasnili zašto je došlo do njihovog raskida. Naravno, u celu priču je bila umešana i Miljana Kulić.

- Definisaću to kao da nije dovoljno jak muškarac. Ne dopadaju mi se neke stvari, vidim i ovo ponašanje sa Miljanom, ona ga grli, ljubi, masira, on sve to dozvoljava. Ne treba mi Miljana na grbači, niti mi se dopada njegov stav. Takav muškarac mi ne treba, ne odgovara mi, dojadilo mi je da gledam to i da slušam. Boli me uvo, ne zanimaju me priče, napravila sam toliko sr*nja, da mi je ovo sad najmanji problem. Najbolje je da ostanem sama. On me nikad nije uvredio, ali me isto tako i vređa kada on ima tu komunikaciju sa Filipom, malopre mu se smeška nešto. Kad su bile nominacije rekao mu je da nema problem sa njim. Nemam šta više tu da dodam - rekla je Mina.

- Neka bude tako, ja ću ostati džentlmen. Neka ona uđe u vezu sa Paulom, nju brani, a ona je devojka dečka sa kojim je bila. Ne trebam ja njoj, ne treba ona meni. Dovoljno sam rekao o Mini Vrbaški. Ova veza je bila totalna lakrdija. Kapiram da joj je sve dosadilo posle 4 sezone. Imam osećaj da što sam bolji prema njoj, da njoj sve više smeta - dodao je on.

Zadrugari su ubrzo nakon emisije otišli na spavanje, a san će im i te kako trebati, s obzirom na to da će ove večeri jedan od njih zauvek napustiti Belu kuću. Ko će to biti zavisi samo od vas, dragi gledaoci i zato glasajte i ne dozvolite da baš vaš favorit bude taj koji će izaći iz Zadruge!

Autor: N.V.