Nedelja veče na velelepnom imanju Zadruge bila je rezervisana za Izbacivanje, ali i za pojedine intervjue zadrugara sa voditeljem Darkom Tanasijevićem.

Od samog starta u studiju kod Dušice Jakovljević je bilo zanimljivo. Naime, kao podrška nominovanih Dragane Mitrović, Filipa Cara, ali i Frana Pujasa i Stefana Karića pojavili su se Draganina sestričina i drug i Karićev otac, Osman koji je komentarisao odnos njegovog sina i Jovane Ljubisavljević, koju je sve vreme veličao.

Pravo iznenađenje u Beloj kući je nastalo kada je Veliki šef poslao zadrugarima pismo gde je pisalo da su Maja Marinković i Marko Janjušević dobili nagradu da provedu noć na Rajskom ostrvu. Njih dvoje nisu krili oduševljenje pa su se brzo spremili i krenuli na Rajsko ostrvo, a tamo ih je dočekala bogata sofra u kojoj su uživali i razgovarali o njima i njihovom odnosu i poznanstvu.

Međutim tu nije bilo kraja iznenađenjima za zadrugare. Naime, u toku noći je stiglo pismo Velikog šefa u kojem je pisalo da je boravak Jelene Batos kao gošće u Zadruzi istekao i da je došlo vreme da ona napusti velelepno imanje. Jelena se pozdravila sa svim zadrugarima i to je i učinila.

Jelena je u studiju razgovarala sa voditeljkom Dušicom Jakovljević i Osmanom Karićem o odnosu Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, ali i o Osmanovom sinu Stefanu i njegovoj izjavi da mu je Tara rekla da ga želi. Jelena je čak i otkrila da je Ša uplašen zbog svega šta se dešava sa Tarom i da je on na njenom mestu da bi je čekao u stanu a ne izlazio sa pojedinim muškarcima.

Dok je Jelena pričala o tome, u studiju im se pridružio i bivši zadrugar Stefan Šebez koji je došao da sačeka Draganu Mitrović sa kojom je bio u rijalitiju. Šebez je obećao Dragani da će je sačekati i došao je da ispuni to obećanje.

Prvi intervju prošle noći Darko Tanasijević je imao sa Mišelom Gvozdenovićem. Njih dvojica su razgovarali o Mišelovom odnosu sa Minom Vrbaški i vezi koju su njih dvoje imali. Takođe, Mišel je komentarisao raskid Mine i njega, i njen razgovor sa Filipom Carem.

Nenad Aleksić Ša naredni je bio na razgovoru sa Darkom Tanasijevićem gde je, između ostalog, komentarisao odnos sa Jelenom Batos, koja je sinoć napustila imanje. On je komentarisao kako mu nije jasno šta je Jelena tražila u Zadruzi i kako je ubeđen da je ona htela da udari na njega i Taru Simov ali joj on to nije dozvolio. Takođe, Ša ne veruje u priče koje čuje o Tari, i ne zanima ga šta će zadrugari reći.

Jovana Tomić Matora naredna je razgovarala sa Darkom Tanasijevićem i komentarisala najaktuelnije teme, između ostalog, relaciju Sanje Stanković i Filipa Cara, ali i Nenada Aleksića Ša, za kojeg je rekala da sanja bivšu suprugu Ivanu i da zbog toga ne može da je izbaci iz glave.

Darko Tanasijević okupio je nominovane - Frana Pujasa, Stefana Karića, Draganu Mitrović i Filipa Cara, pa su svi zajedno otišli u sportsku salu gde se odigrala igrica u kojoj je pobedio Fran i njemu su bili duplirani glasovi. Nakon toga Darko je saopštio zadrugarima ko je imao koliko glasova:

Jedan od vas ima 52%, druga osoba ima 17%, treća osoba ima 30% i poslednji ima 1% glasova publike. 52% glasova ima Stefan Karić, 30% glasova ima Fran, 17% Car, a Dragana napušta takmičenje - saopštio je Darko.

Dragana je nakon ispadanja otišla kod Dušice Jakovljević u studio gde ju je sačekala podrška ali i Stefan Šebez koji joj je poklonio eurokrem koji ona mnogo voli da jede. Dragana je sa Dušicom razgovarala o odnosima u Beloj kući, a onda je napisala pismo u kojem je imenovala novog vođu.

U nastavku večeri je Lepi Mića organizovao Igru istine. Glavne teme su bile procenti koje je Stefan Karić osvojio što je neke iznenadilo, a ne i Marka Đedovića koji sve vreme govori da je Stefan žrtva Jovane Ljubisavljević.

Naredna tema bila je odnos Sanje Stanković i Filipa Cara. Njih dvoje su se naišli na osudu zadrugara zbog ponovnog zbližavanja. Zadrugari su skočili i nastao je opšti haos.

Nenad Aleksić Ša je morao da uporedi i prokomentariše Taru Simov i njenu zakletu rivalku Anđelu Vešticu. On je komentarisao da mu je Tara devojka koju je zavoleo, a Anđela mu je bila drugarica ali pošto je saznao da ga ogovara van rijalitija, smatra da više nije, pa je otkrio da se Anđela druži sa njegovom bivšom suprugom Ivanom.

Sanja Stanković i Filip Car odlučili su da sebi pruže još jednu šansu, pa su pomirenje ozvaničili vrelim, sočnim poljupcima u krevetu. Iako su zadrugarku mnogi osudili zbog ovog čina, ona nije marila za to, pa je ponovila sve i pogazila reč koju je dala majci.

Kako će teći odnosi u Beloj kući i koga je Dragana Mitrović postavila za novog vođu, pratite danas na TV Pink, a vesti o najgledanijem rijalitiju možete pronaći na portalu Pink.rs.

Autor: N.B.