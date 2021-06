OGLASIO SE IZ BOLNIČKE POSTELJE! MC Stojan imao teške zdravstvene probleme, mesecima ga nigde nema! Evo o čemu se radi!

Au!

Poznati izvođač MC Stojan već mesecima se ne oglašava na društvenim mrežama, a kako su krenuli nastupi, mnogi su se pitali zašto njega nigde nema. Sada je to razjašnjeno.

Stojan je objavio fotku iz bolničke postelje koja je, kako je objasnio, stara tri meseca.

- Mnogo vas me pita kad će nastupi i zašto me nema na društvenim mrežama i u medijima. Recimo da sam se posvetio sebi i imao sam neke probleme zdravstvene prirode koji su hvala Bogu rešeni. Ova slika je stara tri meseca i sada sam dobro. Čuvajte svoje zdravlje i smanjite tempo jer mnogo brzo živimo i često zapostavimo sebe i svoje zdravlje. Voli vas MC! Nastupi kreću za 10 dana, a o pesmama i spotovima da ne pričam! To će tek da pokida. Voli vas MC - poručio je Stojan.

