Jedva čeka da ih zagrli!

Tanja Savić je posle 15 meseci borbe konačno uspela da povrati svoje sinove Maksima i Đorđa, pošto ih je njen suprug Dušan Jovančević.

Njena majka Živana ne krije da je presrećna što će konačno ugledati svoje unuke. Ona objašnjava da je trenutak kada joj je Tanja saopštila da je u zagrljaju svojih sinova bio toliko emotivan, te da su svi plakali.

- Presrećna sam, brat i sestra su otišli po nju. Čule smo se juče poslednji put kada je krenula. Čim se sve završilo prvo je sa mnom podelila najsrećnije trenutke. Bilo je jako emotivno, plakala je, plakali smo svi. Ne znam šta da vam kažem, presrećna sam, unuke nisam videla 15 meseci. Svi su otišli po nju, brat, sin, snaja. Pravićemo kod kuće doček, moramo proslaviti njihov povratak. Napravićemo jedno malo porodično slavlje – priča Tanjina mama i objašnjava da će pevačica sa naslednicima živeti u stanu u Smederevu koji je ranije kupila.

- Oni neće živeti sa nama, živeće u svojoj kući u Smederevu. Čim Tanja sleti na aerodrom, oni će pravo tamo otići – dodaje ona.

Kako su domaći mediji pisali, Dušan ističe da je on prvi zatražio razvod, dok Tanja kaže da je ipak ona to učinila i da Jovančević ne može da podnese da je to ona uradila, te zato širi neistine, a to isto je potvrdila i Tanjina majka.

- Kako je on otišao sve joj je krenulo na bolje u životu. Šta da vam kažem, on je jedan veliki manipulator, čas priča jedno, čas drugo. Ne znam ništa o njihovom odnosu, zabranjeno mi je o tome da pričam.

Budući da su Maksim i Đorđe proveli više od godinu dana u Australiji, njihova baka otkriva šta misli kako će se snaći i da li će moći da se priviknu na drugačije okruženje.

- Zašto da im ne prija ovde? Oni su živeli više ovde nego u Srbiji. Nastaviće svoje školovanje u školama gde su i ranije učili. Tanja je moja lavica, ona se lavovski bori za svoju decu, neće biti nikakvih poteškoća sa finansijama.



Autor: N.V.