PROCURILA NIKAD VIĐENA FOTKA! U javnost isplivala Janjuševa fotografija, na njoj izgleda potpuno drugačije! NEĆETE VEROVATI SVOJIM OČIMA

Hit!

Marko Janjušević Janjuš privukao je veliku pažnju gledalaca "Zadruge" još kada se prvi put pojavio u Beloj kući. Svojim humorom i smislom za šalu je uvek uspevao da nasmeje sve oko sebe, čak i kad im nije bilo do toga. Njegove odnose sa ženama u Beloj kući su svi pratili, a pogotovo onaj sa Majom Marinković, koji traje i dan danas i veoma je buran.

Međutim, to nije tema ovog teksta, već to što je u javnost procurila fotka iz Janjuševog detinjstva koju niko do sada nikada nije video. Naime, njegov brat Boris je objavio Janjuševu fotku, a posebnu pažnju je privukao komentar.

Majka ga šišala trimerom... Baš je bio sladak - napisao je Boris.

U nastavku pogledajte kako je Janjuš izgledao kao dečak.

Autor: N.V.