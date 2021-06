PEVAČICA U ZADRUZI URADILA TEST NA TRUDNOĆU: Kristijan Golubović uživo u programu saznao da li će DOBITI DETE, odmah usledila prava drama (VIDEO)

Rezultati testa bili su gotovi posle samo nekoliko minuta, a Kristina Spalević, Kristijanova partnerka u "Zadruzi", saopštila ih je uživo u programu.

Sinoćnji "Izbor potrčaka" u "Zadruzi" počeo je burno - zadrugari su bez dlake na jeziku komentarisali podelu budžeta ovonedeljnog vođe Kristine Spalević, te otpočeli nove rasprave, a na stubu srama zadrugara našao se i Bora Santana, kog su svi redom iskritikovali zbog nepodnošljivog ponašanja u poslednje vreme.

Kada je došlo vreme da Kristina odabere potrčke za tekuću nedelju, ali i omiljenu osobu, Spalevićeva je rešila najpre da se poigra sa zadrugarima, te je podigla nekoliko interesantnih parova, da bi se na kraju odlučila za Miljanu Kulić i Mišela Gvozdenovića, koje je poslala u izolaciju, što joj je pevač zamerio.

Ovo je linija manjeg otpora Kristine Spalević, nisi smela neke druge da pošalješ, ovo si namerno uradila zbog malog budžeta. Miljana je prema meni sinoć bila jako bezobrazna, ali ću ja svoj zadatak ispuniti - govorio je Mišel.

Nakon što je završen oficijalni deo, usledila je emisija "Pretres nedelje" i već u prvim minutima tema o kojoj bruji Balkan. Naime, voditelj Milan Milošević saopštio je Kristini Spalević i Kristijanu Goluboviću, koji sumnjaju da je pevačica u blagoslovenom stanju, da će se zajedno sa njima uputiti u hotel, gde će ona uraditi test i proveriti da li je beba na putu... Što su odmah i učinili.

Dok je Kristina u kupatilu radila test, Kristijan je s Milanom razgovarao o svim mogućim scenarijima, ali i pojedinostima svog odnosa s pevačicom, koja je posle nekoliko minuta izašla i saopštila da je test negativan, zbog čega joj je bilo žao.

Jutros sam osetila da me boli stomak, očekivala sam. Mislim da ni njemu nije svejedno. Mislim da smo se razočarali i on i ja - pričala je Kristina.

Po povratku u Belu kuću, došlo je do naglog preokreta - naime, Kristijan je priredio pravu dramu zbog, kako kaže, četvoročasovnog flertovanja Kristine i Nenada Aleksića Ša, o čemu je govorio za crnim stolom. Tom prilikom, Kristijan nije birao reči, te je najgnusnije vređao Kristinu jer je koketirala s reperom, dok ih je on posmatrao.

- Ja ne ljubomorišem, ali ono što ja vidim jeste vajb! Prvo, ne može da ona puši dok je sa mnom, zašto joj nije dao kolač? Šta bi radio da ja 4 sata pričam sa Tarom? Ne zameram ja tebi, nego njoj zameram to džukačko ponašanje. Oboje mi pu*ite ku*ac, to su ku*vinske priče! Neka te sad je*e Ša! Pu*i mi ku*ac nje i njenog ku*varluka - psovao je Golubović, išao od jednog do drugog zadrugara i pričao najstrašnije o Kristini, da bi na kraju zaključio:

Kristinu može da je*e svako! Bog me je pogledao, srećan sam što mi ku*va neće roditi dete!

Kristina i Kristijan su posle emisije završili u hotelu, gde je pevačica zaplakala zbog svih uvreda koje su joj tokom noći izgovorene. Iako se činilo da je ovo njihov definitivni kraj, Golubović je ipak uspeo da joj se uvuče u krevet, te su zaspali zajedno.

Autor: D.T.