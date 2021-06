'KRISTIJANA GOLUBOVIĆA JE STIGLA KLETVA!' Majka Nece TikTokera u šok intervjuu oplela po zadrugarima, a prema Bori promenila ploču! (FOTO)

Nije birala reči!

Milena Lazić, majka učesnika "Zadruge 4" Nenada Lazića Nece, kaže da je ponosna na učešće sina, koji je u rijalitiju ostao tik do velikog finala, a onda je pomenula Kristijana Golubovića, za kog tvrdi da ga je sustigla kazna jer joj se iživljavao nad detetom.

Milena je ispričala da Golubović u više navrata nije ispao fer prema njenom nasledniku, pa je sada on u žiži javnosti zbog skandala u koji je zapao jer je ušao u vezu s cimerkom Kristinom Spalević.

- Nikada nisam imala ništa protiv Kristijana, čak mi je bio vrlo zanimljiv kad je rijaliti počeo. Imala sam korektno mišljenje o njemu, a onda sam doživela traumu kada je nasrnuo na moje dete. Neci nije bilo dobro kad ga je napao i tada sam se uplašila za njegov život. Zamislite kako je majci koja gleda da joj neko napada dete, a nemoćna je da uradi bilo šta. Sada, nekoliko meseci kasnije, Kristijana je stigla karma. On je sada u žiži javnosti zbog toga što je prevario ženu s Kristinom. Kazna je stigla, trebalo bi da se malo opameti Kristijan, ali već je nalepio ljagu na sebe.

U kojoj meri se Kristijan, zapravo, ukanalio?

On se kleo u porodicu i decu, ženu, a na kraju je sam pokazao da mu ništa od toga nije sveto i vredno. To mu je dovoljna kazna. Od čoveka koji se ponašao kao da je zreo u svakom smislu i koji ima životno iskustvo za desetoro ljudi, na kraju je spao na to da se ponaša kao tinejdžer koji u rijalitiju juri žene. Na to je spao.

Koliko je u celoj toj priči kriva Kristina Spalević?

Ona je valjda znala ko je Kristijan, pa je onda morala da shvati da s njim ne treba da ima bilo šta. Svaka devojka koja je u stanju da razvede čoveka ima neki problem, a ako je taj neko već razveden, treba da pazi i na njegovu decu.

Kako onda gledaš na vezu Maje i Janjuša, isto se desilo i s njima? Naravno da njih ne opravdavam, ali oni valjda znaju šta rade. Janjuš je simpatičan dečko, ali očigledno nema sreće u ljubavi.

Je l' Maja prava devojka za njega? - Mislim da nije, ali oni nekako funkcionišu. Ne bi to toliko dugo trajalo da je on ne voli iako često kaže da bi voleo da je više nikada ne vidi. Godinama već imaju odnos kakav imaju, tako da me ne bi čudilo da jednog dana uđu u brak. Sve je moguće.

A Nenad Aleksić Ša i Tara Simov, kakav su par? - Nenad je u istom sosu kao Kristijan. Ne znam kako će da reši sve ovo, ali vidim da se i ne trudi. Sa bivšom suprugom verovatno neće da se miri, a šta s Tarom planira, to samo on zna.

Koliko si zadovoljna time kako se Neca pokazao?

- Videla sam neke njegove strane koje kod kuće nikada nije ispoljavao. Drago mi je što je stekao takvo životno iskustvo i što je ostao dosledan sebi. Neke svađe mu nisu bile potrebne, ali mi je drago što je narodu pokazao ko je, šta je i kako treba da se shvati rijaliti.

Da li biste ušli kod njega da je produkcija dala predlog? - Ne znam kako bih se snašla u takvim uslovima, ali sigurno je da bih kršila pravila da zaštitim dete ako bi bilo potrebno. Ne bih prihvatila ponudu, ali nemam ništa protiv da moj sin ponovo uđe da se takmiči.

Ko vam je još zanimljiv od ostalih takmičara?

Miljana Kulić, Marko Đedović, ali i Lepi Mića. Shvatili su rijaliti na pravi način i tako igraju do kraja.

Koga bi izbacila?

- Neka to bude Kristijan. On je svojim postupcima pokazao ko je i šta je. Ne mora više da se blamira i lažno morališe.

A Boru Santanu? Ipak je s Necom imao svađe?

- On nije bio zlonameran, ali ga Neca jeste provocirao. Zapravo, obojica su se čarkali, ali mi je drago što je to prošlo bez većih posledica. Nije trebalo predaleko da se ode. Te priče da mi je sin gej me jesu potresale, ali svakako da ću, kao roditelj, uvek da stanem na Necinu stranu.

