Evo ko se našao na njoj.

U Pozorištu na Terazijama večeras je održana promocija knjige pevača Ace Lukasa pod nazivom "Ovo sam ja". Pred predstavnicima medija i svih zvanica predstavili su se upravo pevač koji je govorio o svojoj biografiji, a na sceni sa njim su se našli i urednik knjige Vanja Bulić, književnica Mirjana Bobić Mojsilović, producent Saša Mirković i urednik u Laguni Srđan Krstić.

Iskrena do bola, otvorena kao lična karta, ispovest bez dlake na jeziku večito lošeg momka naše estrade - knjiga "Ovo sam ja" Ace Lukasa pokazuje šta znači živeti život uvek na crti. Knjiga je izazvala već kontroverze i to brojne, ali i burnu reakciju javnosti.

U njoj je Lukas, između ostalog, priznao vezu sa pevačicom Ksenijom Pajčin, ali progovorio o krahu braka sa Sonjom Vuksanović i šta je dovelo do toga. Inače, Lukas je istakao da se čuo sa svojom bivšom ženom i da je među njima sve u najboljem redu, iako su joj smetali natpisi koji su se pojavljivali poslednjih nekoliko dana.

Na promociji su se našli Kija Kockar, Aco Pejović, Mima Karadžić, koji je i čitao neke delove iz knjige, bivši fudbaler Dragan Džajić, Ivana Selakov i drugi.

- U mom životu ima puno kontroverzi. Ja sam napisao knjigu za one koji pričaju koji me poznaju, a zapravo me ne poznaju. Puno toga sam imao da kažem i interesantnog i lepog i korisnog. Knjigu sam napisao da bih rekao istinu - rekao je Lukas.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.V./ P.R.