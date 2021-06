Haos!

Folk pevač Aca Lukas privukao je veliku pažnju javnosti svojom autobiografskom knjigom „Ovo sam ja” u kojoj je, između ostalog, progovorio o ženama, ali i o svađama sa svojom najvećom ljubavlju, Sonjom Vuksanović. Brak sa Sonjom okončan je zbog njene navodne afere sa košarkašem Markom Jarićem, koji se u knjizi, kako se navodi, krije iza pseudonima Majami. O ovome se pričalo i pisalo i pre četiri godine, ali je sada Lukas u svojoj knjizi obelodanio nove detalje.

Na početku poglavlja „Sonja”, Lukas kaže da je Sonja bila supruga njegovog kolege Željka Šašića, te da oni nisu bili prijatelji, ali da se Sonja družila i sarađivala sa njegovom drugom suprugom Natašom. Njih dve su se često svađale, pa je onda Željko zvao Acu da ih miri, ali na tome se njegov kontakt sa Šašićem i njegovom tadašnjom suprugom i završavao. Varnice između Lukasa i Sonje, tvrdi on, sevnule su mnogo kasnije, kada je ona već bila razvedena od Željka, a Vuksanović je takođe bio rastavljen od Nataše, ali je bio u vezi sa Danijelom Vranić. Sve se, međutim, promenilo na rođendanskoj žurki sina crnogorskog političara Svetozara Marovića, na kojoj se Lukas pojavio sa Danijelom Vranić. Ovom događaju prisustvovala je i Sonja sa drugaricom, a to je, prema Lukasovim rečima, bilo dovoljno za početak svađe i okončanje veze koja je već bila na izdisaju.

‒ Vidi, tu su i tvoje drugarice – kroz zube mi je rekla Danijela. Pravio sam se lud, a Danijela je nastavila da govori kroz zube, što je bila najava oštrije svađe. Ona je nanjušila nešto čega ja još uvek nisam bio svestan. Najava prepirke se u taksiju pretvorila u opaku svađu. Nekoliko dana pred odlazak u Budvu, kupio sam Danijeli ogrlicu koju sam platio 18.000 evra. Skinula je ogrlicu grubo, kao da želi da je pokida – prisetio se folker tog događaja i dodao da mu je Danijela vratila ogrlicu.

‒ Otvorio sam prozor i bacio ogrlicu u žbunje kraj puta. Taksista je ćutao. Verovatno je želeo da zapamti mesto gde je ogrlica pala. Pretpostavljam da je sutradan krenula potera za skrivenim blagom u žbunju na putu Tivat ‒Budva.

FATALNI POLJUPCI

Kada su stigli na žurku, Lukas i Sonja su se „zverski napili”, a potom se strast rasplamsala:

‒ U jednom trenutku mislio sam da je nestala. Prišla mi je njena drugarica i nešto mi je rekla. Ne znam šta je tačno kazala, ali znam da smo se posle nekoliko minuta Sonja i ja ljubili iza kuće kao dva napaljena klinca. Ni najmaštovitiji reditelj ne bi smislio sledeću scenu. Pojavljuje se Danijela i u prolazu dobaci: „Šta je, hoćeš da je*eš nešto?”, i nestade kao duh. Samo sam je pogledao i nastavio da se ljubim sa Sonjom. U Beograd sam se vratio sa Sonjom, krvavo zaljubljen.

Strastvena romansa Lukasa i Sonje ubrzo je krunisana brakom iz kojeg su dobili ćerkicu Viktoriju. Iako je brak u početku bio idealan, Lukas je ubrzo shvatio da se oseća kao „kuče u kućici bez vrata”, te da Sonja od njega želi da napravi „namirisanu pudlicu”. Taj pritisak Lukas nije mogao da izdrži, pa su svađe postale sve prisutnije, što je na kraju dovelo do razlaza.

LAŽNE MODRICE

Prepucavanja bračnih partnera su bila sve učestalija, a njihov prag tolerancije sve manji. Stanje je bivalo sve gore, a Sonja je čak počela da sumnja u suprugovu vernost, optuživši ga za preljubu sa „kepecom" iz jedne muzičke izdavačke kuće. Nakon burne svađe pevač je izašao iz stana, a sutradan ga je sačekalo na stotine medijskih natpisa:

‒ Sutradan sam krenuo za Cirih. Već na aerodromu sam primetio da me ljudi čudno gledaju. Odem do ve-cea, pogledam se u ogledalo. Sve je u redu. Zavirim u telefon: društvene mreže upaljene. Gore! Sonjina slika sa modricama na glavi. Nisam do tada znao da od poganih reči izleću modrice! Po toj logici, i moje lice je trebalo da bude u modricama, možda i gorim od onih na njenoj slici… Posle uspešnog nastupa u Cirihu, vraćam se za Beograd. Dve noći nisam spavao! Podočnjaci mi se uselili ispod očiju. Vidim da je neka nameštaljka, ali ne mogu da shvatim kad je pre sve uradila: dobra šminka, fotografisanje, objava na društvenoj mreži i – tužba. Naslovne strane tabloida bile su rezervisane za moju i Sonjinu fotografiju na kojoj se vide modrice na licu. Priznajem: fantastično naslikane modrice!

Međutim, pevač je, kako kaže, priznao krivicu jer je to bio jedini način da izađe iz zatvora.

‒ Bila bi u pravu da je sve bilo istina, a ne vrlo vešto postavljena nameštaljka. Priznao sam nepostojeću krivicu i dobio godinu i po dana uslovno na tri godine.

‒ Pogrešno si se zaigrala – poručio sam Sonji, mojoj najvećoj ljubavi.

Nakon Sonjinog „zaigravanja”, njen i Lukasov brak se krunio, a sve se svodilo na zajednički život zbog ćerkice i medija. Planirali su put za Ameriku, međutim, Lukas je odbijen za vizu i Sonja je odlučila da sama krene na put. Odsela je kod njene drugarice u Majamiju.

‒ Vratila se nasmejana, sreća joj se videla na licu. Ležao sam na krevetu i igrao neku hazardersku igru… Na sreću ili na nesreću – ugledam Sonjin tablet… Uključim tablet i vidim nepotpisanu poruku, ali sa likom pošiljaoca. Sličica, na njoj neki bradonja. Poruka upućena iz Amerike.

Aca kaže da nije prepoznao dotičnog, pa je pitao Viktora Živojinovića, koji mu je objasnio da se radi o „našem NBA igraču, bivšem mužu svetskog top-modela”.

I najlošije obaveštenom čitaocu odmah postaje jasno da se radi o košarkašu Marku Jariću, koga je Lukas u knjizi krio iza pseudonima „Majami”, a njegova bivša supruga je brazilska manekenka Adrijana Lima. Inače, mediji su pre nekoliko godina pisali da je Sonja varala Lukasa s Jarićem, ali folker tada nije želeo da govori o tome. Kupio je telefonsku karticu, prekucao iz Sonjinog tableta „Majamijev” broj i poslao mu poruku, predstavivši se kao Sonja. U tim prepiskama bilo je jasno da se između njega i Sonje nešto dogodilo, a kada je „pala na testu istinitosti”, Lukasu je prekipelo.

