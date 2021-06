MOLI GA DA SE NE VRAĆA! Majka Darka Lazića na sve načine tera sina da ostane u Nemačkoj, plaši se za njegovu bezbednost u Srbiji?

Nije svejedno.

Darko Lazić nedavno se preselio u Nemačku gde planira da pokrene biznis. Njegova majka Branka navodno je uplašena za svog sina i navodno ga preklinje da se ne vraća u Srbiju jer se boji da će mu neko nauditi.

- Darko je iznenada odlučio da se spakuje i napusti Srbiju. Pevač u poslednjih nekoliko godina ima ozbiljne probleme, dužan je na sve strane i prosto je morao da se skloni. Zato me i ne čudi što mu je majka Branka očajna! Preklinje ga da ostane u Nemačkoj i da se više uopšte ne vraća. Bilo je dosta problema, i na vrata su mu dolazili da ga opominju i da mu prete i zato njegova majka smatra da je pametnije da ostane izvan granica naše države. Svaki dan se čuju i Branka plače i ponavlja jedno te isto:

- Ne vraćaj se ovde, počni život tu, ne brini za nas, nemoj se vraćati, neko može da ti napakosti!! Darko je smiruje, govori joj da je sve pod kontrolom i da se sigurno neće vraćati neko vreme - kaže izvor iz Brestača i dodaje:

- On je odluku doneo da ode kada se rastao od Marine. Ostavio je i sina i ćerku Lorenu i rešio da pobegne kako bi pokušao da započne neki novi život. Čujem da gazde klubova ne smeju da ga angažuju ovde po Srbiji jer mu prete ljudi kojima duguje novac, pa neće niko probleme. I to ga je dosta poremetilo, nadao se da će da krene sa tezgama, međutim, ništa, pa je to bila kap koja je prelila čašu - priča izvor za "Star", a prenose mediji i dodaje:

- Branki je baš loše zbog svega, svašta se izdešavalo za kratko vreme, ali je od kada je Darko otišao malo mirnija, spokojnija, nada se da će on tamo ostati i da se neće vraćati. Svašta je i ona čula, kako Draka jure kamataši, kako ga jure ovi, oni, zato želi da on bude van Srbije - završava izvor.

Autor: N.V.