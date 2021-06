Haos!

Popularni folker Darko Lazić uživa u vezi sa novom izabranicom, mladom pevačicom Barbarom Bobak.

Lazićeva bivša verenica Marinu Gagić se i dalje drži svog stava da više ne želi da daje komentare o Darku.

- On je slobodan čovek, može da radi šta hoće. Čula sam i ja da ima tu devojku koja liči na mene, ali meni to nije ni bitno. On me odavno više ne zanima i nemojte me više zvati zbog njega - rekla je Marina.

Podsetimo, nova Darkova devojka se zove Barbara ima 22 godine i iz Futoga je, kod Novog Sada. Kako izvor blizak Laziću navodi, ona i pevač se poznaju duži period, a i nekoliko puta su zajedno pevali po Beogradu i Srbiji na veseljima, ali i po klubovima širom dijaspore. Među njima su postojale varnice još od prvog susreta, ali Lazić, koji je tada uživao u ljubavi sa Marinom, nije ništa pokušavao. Oni su sve vreme pevačeve ljubavi sa Gagićevom ostali u kontaktu preko društvenih mreža, a čim je raskinuta veridba s Marinom, predložio je Barbari da se vide, što je ona odmah prihvatila. Oni trenutno uživaju u vezi, ali sve vreme pokušavaju da od šireg kruga ljudi sakriju da su zajedno. Ipak, nekoliko puta su viđeni zajedno po restoranima i na splavu na koji Lazić često izlazi, tako da su njegovi bliski prijatelji upoznati sa tim da uživa u novoj ljubavi.

Autor: M.K.