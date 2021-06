Otkrila sve!

Nakon što je odjeknula vest o hapšenju bivšeg zadrugara Lazara Čolića Zole zbog njegovog neodazivanja na sudske pozive u sporu sa Miljanom Kulić, za Pink.rs se oglasila njegova majka Bosa, koja nam je potvrdila informaciju do koje je naš portal prvi došao.

Naime, kako ističe Zolina majka, do njenog sina nisu ni došli sudski pozivi o slučaju sa Miljanom Kulić, te je tako njegovo privođenje bio šok za sve, kao i za njega samog.

- Istina je to što se piše. Zola je priveden i u Nišu je. Čuli smo se, on je dobro, treba samo da da izjavu. Radi se o tome da do njega nije došao nijedan poziv, nije ni znao da treba da se javi radi saslušanja, pa je privođenje bio šok za sve. On je nakon Zadruge dolazio do Bosne, vraćao se za Srbiju, išao i do Austrije, i nije bilo problema. Ne znam sada šta se desilo tačno, ali rekao mi je da će ga pustiti nakon saslušanja. On nije počinio ništa strašno. Samo je došlo do nesporazuma, do njega nije došao poziv, pa se nije ni javio na sud. Svakako je da jedva čekam da vidim sina i da mi nije nimalo svejedno - rekla je Bosa za Pink.rs.

Autor: M.K.