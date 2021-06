Ostali bez reči!

U toku je emisija Gledanje snimaka. Pušten je snimak na kojem je Filip Car u Rajskom vrtu ogovarao Minu Vrbaški kako želi da uništi vezu njega i Sanje Stanković. On je rekao da je razgovarao sa Minom i kako mu je ona rekla da ga voli, ali da je on ostao imun na to. Voditelj Milan Milošević je tražio komentar od Mine:

Ja ne mogu da verujem da je on to rekao i to je laž. Meni nije jasno što on ima potrebe da toliko laže - rekla je Mina.

Ja jesam lagao, ona govori istinu. Ja volim Minu i želim da budem sa njom. Ja nisam ironičan, a ona ako želi da budemo zajedno ja ću se potruditi da budemo zajedno - rekao je Car.

Slagao sam i to i za Milicu za poruke koliko ih je bilo - dodao je Car.

Slao si mi poruku za porukom - uskočila je Milica.

Milane šta ti misliš o svemu - upitao je Car.

Mislim da si ironičan za Minu - rekao je voditelj.

Nisam, ja volim Minu, ona je bila iskrena, trudila se i radila na našem odnosu - rekao je Car.

Sada glumi Tomovića - bacio je Mića komentar.

Oni su sinoć lupali gluposti ovde. Svi znamo kako Mina to radi i šta radi, a na uspomenama se sve videlo. Ovo što Car priča je prava istina, a on konstantno lupeta gluposti - komentarisala je Sandra.

Nisam to rekla, ne zanima me - rekla je Mina.

Nadam se da će Mina hteti da priča sa mnom u narednih 15 dana - rekao je Car.

On je jurio Minu i svađao se sa njom, više nego što je bio sa mnom. Ja moram da kažem da je ovo jako sramotno, ja sam od njega tražila da se ne svađa sa Minom i Aleksandrom. Vidi se kakav je on, a on je dogovor prekršio koji smo on i ja imali. Meni je krivo jer sam ja krenula da gradim emocije prema tebi - komentarisala je Sanja.

Ovde i on i ona glumataju. Ja nikada nisam videla da je neko toliko jurio za nekim kao on za njom jutros. Ja ne mislim da on voli Minu, ali ona ga može poremetiti totalno. On zna kako treba da se ponaša prema Mini, i on na taj način kupuje mir. On je meni rekao da je Mini bio cilj da mu poremeti sve. Sanja se zaljubila, a on ako je to primetio, morao si da se skloniš. Od Mine i njega nema ništa. Ona ima potrebe da to pokvari - rekla je Ermina.

Ja njega ne volim niti bih mu dala šansu - rekla je Mina kada ju je Car upitao.

