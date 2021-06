Mnogo stvari su izašle na videlo!

Voditelj Milan Milošević sinoć je ušao u Zadrugu i bilo je vreme da počne emisija "Gledanje klipova", a zadrugari nisu mogli ni da naslute šta im je Veliki šef pripremio ovog četvrtka.

Prvi snimak odmah je izazvao rekacije zadrugara, a Jovana Ljubisavljević bila je na meti kritika. Stanari Bele kuće ostali su u šoku kada su čuli kako Jovana komentariše žestoke svađe Maje Marinković i Marka Janjuševića, a ona je smatrala da je rešenje da joj Janjuš uzvrati istom merom.

Zadrugari su na narednom snimku imali priliku da vide šta je Filip Car pričao kod drveta mudrosti i koje tajne je izneo. Mina Vrbaški ostala je u šoku posle klipa, pa optužila Filipa da laže da mu je rekla da ga voli tokom poslendjeg razgovora koji su imali.

Ja jesam lagao, ona govori istinu. Ja volim Minu i želim da budem sa njom. Ja nisam ironičan, a ona ako želi da budemo zajedno ja ću se potruditi da budemo zajedno - rekao je Car.

On je jurio Minu i svađao se sa njom, više nego što je bio sa mnom. Ja moram da kažem da je ovo jako sramotno, ja sam od njega tražila da se ne svađa sa Minom i Aleksandrom. Vidi se kakav je on, a on je dogovor prekršio koji smo on i ja imali. Meni je krivo jer sam ja krenula da gradim emocije prema tebi - komentarisala je Sanja.

Zadrugari ostali su šokirani kada su videli na koje načine i kojim rečima je Kristijan Golubović ponižavao Kristinu Spalević. Takođe su videli i koliki revolt je u njemu izazvao Kristinin razgovor sa Nenadom Aleksićem Ša.

Meni je nepojmivo da ima tu neki flert ili bilo šta. Ja sam sa Kristijanom pričao, on je meni rekao kao da on to nije video sa moje strane, nego flert sa njene. To nije normalno, ja to nisam osetio uopšte. Ja to nisam primetio, a on je rekao da je on primetio - rekao je Ša.

U narednom klipu Fran Pujas raskrinkao je Milicu Kemez i namere koje je imala prema njemu. Ona se pravdala kako je njoj u druženju sa Franom bilo neprijatno i da se ne seća toga što on priča, ali da zna da je on dolazio na njen krevet. Paula Hublin još jednom je išla protiv svog bivšeg dečka i stala u Miličinu zaštitu, govoreći kako Fran laže i da je on taj koji je flertovao sa Kemezovom.

Na kraju ispade da sam ja bila sa svoma, a samo Boru volim. Koga boli k za mene, Bora je mene pravio budalom, a ja kada je nešto istina ja ustanem i kažem - rekla je Milica.

Nenad Alekić Ša dobio je ogromnu podršku od svojih cimera, nakon što su videli njegov razgovor sa Markom Đedovićem, u kom komentaišu reperovo ponašanje i želju za pokajanjem. Zadrugari su poželeli Nenadu razgovor sa Ivanom, a nadaju se i pomirenju. On je istakao da to jedva čeka.

Veče nije moglo da prođe bez još jedne žestoke svađe Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, a obezbeđenje je moralo da reaguje. Maja je zadrugarima rekla da je Janjuš vređa iz čista mira ida su zato njene reakcije takve, a opet je upetljala i bivšeg dečka Milana Jankovića Čorbu u celu priču kako bi mogla sebe da opravda da sa njim takve situcije nije imala. Janjuš je nakon ovog sukoba završio u zatvoru.

Sanja Stanković našla se na stubu srama zbog tolerisanja Filipa Cara i njegovih svađa sa bivšom devojkom, Minom Vrbaški. Zadrugari su jedva čekali da komentarišu Sanjno ponašanje, a prvi udarac zadala joj je Aleksandra Nikolić, koja smatra da je Sanja fejk.

To ti je top. Ovo je katastrofa. Ona nema ponos, jede sa Matorom, plače, miri se sa tobom. Ti Sanja sama sebe teraš u ovu situaciju. - komentarisala je Rialda.

Ti se meni sada gadiš, Sanja šta ti se desilo - vikala je Matora.

Mina Vrbaški i Filip Car ušli su u novu raspravu, u kojoj je Zadrugarka pozvala svoje roditelje da pokrenu tužbe protiv Filipa.

Događaj koji je šokirao sve zadrugare, a najviše Kristinu Spalević, bilo je pojavljivanje Kristijana Golubovića koji je preskočio kako bi Kristini doneo veštače trepavice. Svi su oduševili što ga vide, pa ga je čak i Miljana Kulić izgrlila, a Nenad Aleksić Ša prokomentarisao je da se tako radi kad nekoga voliš.

Jovana Tomić Matora i Sanja Stanković opet su zaratile kao u stara dobra vremena. Zadrugari su videli snimak kako Sanja u kazinu pokazuje broj 28 i gleda u Matoru.

Ne, aludirala si na našu mesečnicu. I ovde što radiš po kuhinji. Radi to, zna da će da dobije moju reakciju. Mene je iznerviralo što je ona pokušala da namesti kao da sam ja nju hledala i smejala se... - dodala je Matora.

Sve ja ovo znam, sve ja ovo očekujem... Sanja ne postoji, asmo Mina. Kad izađem iz zatvora, biću sa Minom. A ja odbio zadatak da se poljubim sa Miljanom... Mogoa sam da dobijem 5.000... - poručio je Car.

Nakon što je zadrugarima prikazan snimak kako Stefan Karić sa otetim zadrugarima komentariše njegou vezu sa Jovanom Ljubisavljević, voditelj Milan Milošević tražio je komentar od Milice Kemez.

Meni je prelepo što Karić uvek stoju uz Jovanu i svakog njenog klipa. Moram da kažem da Stefan gine za misicu - krenula je da priča MIlica.

Ma popuši mi ku*ac - naljutila se misica.

Misica nije mogala da se smiri nakon Miličinog komentaisanja pa je konstantno ulazila u sukob sa njom, ali i Karićem. Glavni akter sledeća dva klipa bila je takođe Jovana Ljubisavljević, koja je pokušala da opravda svoje laži i dramu koju je pravila zbog stvari koje je odvojila kako bi spasila "otetog" Stefana Karića.

Klasičan materijalista, zinulo joj d*pe za svaku sitnicu. Osman im je poslao poklon, nije ga dala - poručila je Maja Marinković.

Ti si sad kao ljut jer sam se svađala sa Milicom Kemez... Boli me k*rac. Ja tebe jedina ovde nisam pljuvala od svih devojaka... Jedina ne pričam loše o svom dečku, čak i kad je nešto loše. Jedina ne radim to - pričala je misica, koja se unosila Stefanu u lice.

Zadrugari ostali su šokirani kada su videli izlaganje Bore Santane kod drveta mudrosti. On je zbog novčane nagrade otkrio da je Maja Marinković htela da priredi iznaneđenje bivšem dečku Milanu Jankoviću Čorbi i da se stalno gledaju.

To je bilo u situacijama kada smo se Janjuša i ja svađali. Ako ti je lakše, ja sam njega gledala... Pogrešno se Bora izrazio. Ja se jesam našalila za to iznenađenje kada smo se Janjuš i ja svađali - pričala je Maja.

Ja sam na Maju ostavio dobar utisak. Svestan sam da joj se dopadam, ali ne znam da li me voli ili je zaljubljena. Ja ne primećujem da me gleda - rekao je Čorba.

Autor: A.N.