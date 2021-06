ISPLIVALA DUGO ČUVANA FOTKA RUŠKE JAKIĆ! Čuvena voditeljka tri puta se razvodila, a sad je spremna za četvrti brak! Evo kako je izgledala na venčanju!

Ne gubi nadu za pravu ljubav!

Voditeljka Ruška Jakić svoj ljubavni život može da pretoči u roman. Poznato TV lice sebe naziva triput srećno razvedenom ženom, ali se rado priseća svojih neuspelih brakova.

- Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav i moj prvi muž. On je bio glumac, vodio je dugo "Dragstor ozbiljne muzike" i igrao je u čuvenom filmu "Subotom uveče". Dejan je radio u "Radio Beogradu" i ja nisam znala da neko stalno ide iza mene, ali on nije imao hrabrosti da mi priđe - istakla je svojevremeno voditeljka.

On je poslao jednog svog druga da mi kaže da on hoće da se upozna sa mnom. I ja ga pitam: "Što se ne upozna?" Tako smo se upoznali, to je bila velika ljubav, pisao mi je po pet pisama dnevno. Zabavljali smo se pet punih godina, a u braku smo proveli nešto više od godinu dana - priča Ruška i ističe da se porodica njenog prvog supruga nije slagala sa njegovim emotivnim izborom.

U Ruškin život, nakon prvog razvoda, ušao je muškarac, sa kojim je dobila ćerku Anu, koja je danas njen centar sveta.

- Ništa mi nije bilo važno osim ljubavi, onog trenutka kada bi ljubav prestala rastajali bi se. Tako je bilo sa Dejanom, ali i ocem moje ćerke Ane, mojim drugim suprugom - čuvenim arhitektom Laletom Nadeždićem. Sa njim sam bila dve godine, razveli smo se kad je Ana imala samo dva meseca - pričala je Jakićeva za domaće medije.

Posle drugog razvoda, Ruška je na sebe preuzela ulogu i oca i majke i svojoj Ani trudila se da pruži nezaboravno detinjstvo.

- Tu sam najviše pogrešila, htela sam da budem i otac i majka. Ne treba davati više nego što drugi mogu da prime, na kraju uvek ostaneš sam. Radila sam i odgajala ćerku, majka mi je tada mnogo pomogla oko nje, ona mi je najvažnija bila.

- Sa trećim suprugom sam 13 godina bila u braku. To je bio Voja Mulina, bubnjar iz Škulinog orkestra. Voleo me je beskrajno i bio je bezgranično ljubomoran. Kada je moja Ana imala tri-četiri godine, bio je tad sa njom u parku i ona ga je pitala da li može da ga zove tata. Razvela sam se kad me je prevario, dala sam mu 24 sata da izađe iz moje kuće, iz mog srca je već izašao.

- Ja nikad nikog nisam prevarila, za mene je prevara prvo prevariti sebe i živeti u nekim lažnim iluzijama. Ipak, posle neke tri godine pozvala sam ga da popijemo kafu i rekla mu da on nije kriv zbog preljube, da sam tome više doprinela ja, jer sam ga ja uvela u svet u kom se nije snašao, gde je bio samo Ruškin muž.

Autor: M.M.