Progovorila o svim temama koje su se potezale u rijalitiju o njenom privatnom životu, a pojedini detalji će vas potresti do srži.

Bivša učesnica rijalitija ''Zadruga'' Dragana Mitrović u velikoj, potresnoj ispovesti za Pink.rs govorila je o svim temama koje su okupirale pažnju javnosti tokom njenog boravka u Beloj kući. Dragana je na početku otkrila potresne detalje odnosa sa bivšim mužem Markom, zlostavljanju i pretnjama koje je trpela tokom trudnoće, ali i smrti tek rođene bebe.

- Sa Markom nisam ni u kakvom kontaktu. Novi Sad je mali grad, tako da mislim da ćemo se već sresti negde ovih dana. Sve što sam rekla o njemu, rekla sam istinu. Mnoge stvari sam možda i prećutala... Ja sam bila tada pogubljena i izgubljena i nedorečena, ali nikad u životu nisam bila lažov. Očekivano je bilo da neće priznati da je bio nasilnik i da je bio loš. Pretpostavljam da ću se razočarati kad vidim šta je sve iznosio. Ono što je bitno jeste da sam ja živela pod stresom, dok sam bila u drugom stanju, a nisam smela da budem pod stresom. On nije dolazio kući, on se opijao, uvek je tražio razlog da se svađa, a ja sam generalno osetljiva, da ne pričam kako mi je bilo u trudnoći. On je mene terao iz kuće, pljuvao me u lice, čupao i udarao po glavi, udarao mi šamare, pravio masnice po rukama. Ja sam prvi šamar dobila u trudnoći, zato što sam bila ljubomorna što ga nema kod kuće cele noći. Tu je bilo svega, saznala sam da mu je prethodna devojka otišla iz kuće mesec, dva pre nego što sam ja došla. Znači on je sa obe bio u isto vreme. Bila sam trudna, zaljubljena i zaluđena, verovala sam se da će da se promeni, volela sam ga više od svega na svetu - kaže Dragana s knedlom u grlu i dodaje:

- Naše dete je umrlo drugi dan, on se pokajao. Ali to nije trajao dugo. Otišao je s drugovima u grad, ostavio me. Ja sam prvo otišla na po mesec dana kod mojih, ja sam morala otkaz na poslu zbog njega da dam, jer mi je dolazio na posao, to mogu i moje koleginice da potvrde. Znao je da me sačeka na ulici, da me prati, autom me je pokupio, maltretirao me, vređao, pljuvao, šutnuo me i pretio mi da će da me ubije. Koleginice su me poslale u policiju. Bila sam izmučena i na kraju sam morala da dam otkaz na poslu. Ja sam morala da se sklonim od njega, došao je na more po mene, pravio je haos. Komšije su prijavile policiji, a ja sam budala koja je molila da ga puste. Psovao me je, vređao... Morala sam s njim da se vratim za Novi Sad, jer mi je pretio. Na kraju me je dovezao u njegovo dvorište, tamo su me sačekali njegovi roditelji... Bili smo zajedno neko vreme, ali opet je počeo da pije, bilo je svega, nalazila sam karmin na košulji, poruke od devojaka... Opet sam ga ostavila, on je obletao oko moje kuće opet, uhodio me na svakom koraku - otkriva bivša zadrugarka, a progovorila je i o navodima da se bavila prostitucijom u inostranstvu.

- Ja sam išla preko da radim normalne poslove, nikakve gluposti kakve je pokušala Milica Kemez da mi namesti. Nisu me zanimali ti lokali u kojima su igrale devojke, nisam nikad planirala time da se bavim - poručila je Dragana i otkrila za Pink.rs da je pripremila tužbu za MMA borca, Bojana Subošića Subu, koji se tokom njenog boravka u Zadruzi predstavljao kao njen ljubavnik.

- Jao, ljudi moji. Ja ne znam da li da se smejem ili da plačem. Gledala sam baš te njegove slike, razmišljala sam čak da mu odem ispred kuće da ga potražim ili da ga sretnem u gradu da mu iskopam oči. Ja tog momka nisam nikada videla, kamoli upoznala. Oči mu nisam videla. Nikad ga u životu nisam upoznala. On nikad nije radio u tom restoranu. Sve je izmislio. Ja sam u šoku i dalje da neko tako laže. Nisam pametna da li da nađem gde živi i da snimim sve. Ne mogu da verujem da je neko toliko nenormalan i bolestan da je sve to izmislio. Ja jesam imala dečka MMA borca, ali on nema veze sa ovim. Kad su mi spomenuli da sam varala muža sa nekim MMA borcem, ja sam rekla u kameru da se taj pojavi sa ružom u studiju kad budem izlazila da vidim ko je taj, da se upoznamo... Glup način da se privuče pažnja i da se preko mojih leđa dobije pet minuta slave, to mi je užasno. Ja garantujem svojim životom da tom momku nisam nikad ruku u životu pružila. Na pamet mi pada da je on potplaćen da to priča o meni. Imam pravo da sumnjam da ga je neko potplatio da za neke sitne pare da priča neistine o meni. Šta god da je u pitanju, na sudu će da mi odgovara, ja neću odustati od toga! Tužbe su pripremljene! Saznala sam i gde živi i mislim da ću mu otići i na kućnu adresu. Pada mi na pamet i da je neki fan koji uhodi rijaliti zvezde, videla sam da ima sliku i sa Kristijanom. Ne mogu da verujem na šta su ljudi spremni! Varala nisam nikad, ni sa boljim frajerima. Mislim da bih mu iskopala oči kad bih ga srela u gradu, iskreno. Šta on misli? Dao je svoje ime i prezime, izneo slike, lako mogu da ga nađem - rekla je Dragana i progovorila o navodima da je konzumirala narkotike.

- Nikad u životu nisam probala narkotike, imala sam samo napade anksioznosti, pa sam pila lekove za smirenje, to je sve! Nikakvu drogu uzela u životu nisam, ja sam normalna devojka, odrasla na selu. Nikad mi u životu nije palo na pamet da koristim tako nešto, ja nisam iz tog sveta. Stvarno mi nije prijatno prvenstveno zbog mojih roditelja zbog takvih laži - poručila je za naš portal Dragana Mitrović.

