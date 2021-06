'On joj prvo dopusti neke stvari, a onda sve svali na nju' Nataša Radan bez dlake na jeziku o Majinom i Janjuševom turbulentom odnosu, evo šta joj on radi NA KVARNO još od prošle sezone! Spomenula i Čorbu! (VIDEO)

Bivša zadrugarka Nataša Radan večerašnji je gost emisije ''Pitam za druga'' na RED TV-u kod Ivane Šopić i Stefana Kandića Kendija.

Nataša je tom prilikom komentarisala dešavanja iz Bele kuće, a dotakla se i turbulentnog odnosa Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša.

- Ja Maju volim i gotivim, svakako sam s njom bila bliža, nego s Janjušem, ali svakako nije ispravno to što rade ni ona i Janjuš. Svakako smatram da je on više kriv. On joj prvo dopusti neke stvari, a onda sve svali na nju. U suštini, ona sve radi transparentno, a on malo više na kvarno. U većini slućajeva je on taj koji provocira. Dok su se oni krili još prošle godine, on joj je tako šaputao, malo ovo, malo ono na kvarno. Zbog svega što je Maja radila, ukućani više veruju Janjušu, jer deluje ozbiljnije, stariji je od nje - rekla je Nataša i dodala:

- Maja jeste bila mirnija sa Čorbom, ali ona nije imala naviku sa njim da ima histerije i ljubomorne scene, dok je sa Janjušem to tako, kao da radi to po nekoj navici. Oni su se navikli na taka odnos i tako furaju - poručila je Radanova.

