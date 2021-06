SKANDAL MAJSTOR PONOVO U AKCIJI! Darko Lazić pije alkohol tokom vožnje, kazne ga ne dotiču! (FOTO)

Svi su u rukama držali flaše, uključujući i vozača, kao i Lazića koji je sedeo na mestu suvozača.

Darko Lazić ne prestaje da šokira ponašanjem u saobraćaju, a ovog puta on se snimao sa prijateljima u automobilu, dok su tokom vožnje konzumirali alkohol.

Iako mu je zbog brojnih kazni i prekršaja oduzeta vozačka dozvola, Darko Lazić se ne smiruje. On je sa prijateljima napravio žurku u kolima, a sudeći po objavi koju je podelio na Instagramu, povod je bio rođendan jednog od njih.



Podsetimo, Darko Lazić nedavno je otkrio da se seli u Nemačku, te da planira tamo da pokuša ponovo da dobije vozačku dozvolu.

- Posle letnje sezone selim se u Nemačku i to je moja definitivna odluka. Odlučio sam da u inostranstvu započnem neki sasvim novi život. Imam 30 godina, dosta je bilo za***ancije. Živeo sam i proživeo, a sada je vreme da nešto stvorim u životu. U planu mi je da u Nemačkoj otvorim kafanu ili restoran… Imam doživotnu zabranu vožnje, ali mogu ponovo da polažem u Nemačkoj. Srećom, nisu mi u Srbiji oduzeli dozvolu za motor i za traktor. Imam dedin traktor i vozim ga kada radim na njivi. Motor vozim od dvanaeste godine. Kada sam besan i nervozan, sednem da se provozam do Novog Sada ili do Zlatibora. Tako zaboravim na sve probleme i vratim se kući pun pozitivne energije - rekao je pevač nedavno za medije.

