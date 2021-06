OVAKVOJ NOĆI SE NIKO NIJE NADAO! Pojedini zadrugari nikoga nisu štedeli, ON je spakovao kofere i ZAUVEK napustio Zadrugu! (VIDEO)

Noć koja će promeniti tok rijalitija.

Turbulentan noć bila je na velelepnomo imanju. Obzirom da je nedelja rezervisana za Izbacivanje, na početku emisije se u studiju kod Dušice Jakovljević pojavila podrška nominovanog Nenada Lazića Nece, koji je prošle noći bio u duelu sa Miljanom Kulić. Nizali su se intervjui koji su zadrugari imali sa Darkom Tanasijevićem, a onda je Igra istine Lepog Miće napravila pometnju u Beloj kući.

Voditeljka Dušica Jakovljević je ugostila majku Milenu i brata Pecu, nominovanog Nenada Lazića Nece, sa kojima je razgovarala o njegovom boravku u Zadruzi i priznanju da je gej. Pravi šok je usledio kada je Peca otkrio kakave je poruke imao sa Borom Santanom.

Usledili su intervjui sa Darkom Tanasijevićem, a prava koja je prošetala sa njim imanjem, bila je Mina Vrbaški. Ona je otkrila da sa Filipom Carom ne želi nikakav kontakt iako on na sve načine pokušava da se pomiri sa njom.

Takođe Mina se osvnula i na sukob sa Majom Marinković za koju je rekla da joj treba stručna pomoć, pa je čak i priznala da neke stvari namerno radila kako bi joj se osvetila za to što joj se u prošlim Zadrugama mešala u veze.

Nenad Aleksić Ša naredni je razgovarao sa Darkom Tanasijevićem i komentarisao svoja trenutna osećanja prema Tari Simov i bivšoj supruzi, Ivani. Naime, posle svega Ša je shvatio da je pogrešio što je ušao u vezu sa Tarom, zbog koje je dobio hipotetička pitanja i na taj način shvatio da Tara nije uz njega. On je takođe rekao da mu je jako teško kada je saznao da je Ivana na sve načine pokušavala da dođe do njega i da mu poruči neke stvari, ali da on nije slušao.

Darko je potom razgovarao sa Kenanom Tahirovićem o njegovom odnosu sa Rialdom Karahasanović. On je otkrio da će sve biti dobro dok ne izađu kada će pevačica pogčedati prepisku njega i Teodore Bilanović i tada će odlučiti šta će biti sa njihovom vezom. Kenan i dalje tvrdi da on nije imao nikakave namere sa Teodorom.

Filip Car naredni je bio na intervju kod Darka Tanasijevića, gde je komentarisao raskid sa Sanjom Stanković i pomirenje sa Minom Vrbaški, naime Car je otkrio kako se kaje zbog svega što je radio da se sveti Mini i zbog vređanja nje i njen porodice. On je priznao da je Minu mnogo zavoleo, ali da je svestan da će biti teško da je osvoji opet. Car smatra da je Sanja igrala igru sa njim i da je i priča o trudnoći bila na neki način fora da ga zadrži.

Nakon toga, on je priznao u kakvom odnosu bi želeo da bude sa Jelenom Pešić koja mu je na Karaoke obračunu uputila velike komplimente.

Nadica Zeljković naredna je razgovarala sa Darkom Tanasijevićem i komentarisala Nenada Aleksića Ša za kojeg je po prvi put imala reči hvale. Naime, ona je rekla da joj je drago što je reper priznao da je pogrešio. ali takođe smatra da će morati mnogo da se pomuči ako bude hteo da vrati Ivanu. Nadica je istakla da ju je Ša par puta zagrilo i na naki način joj se izvinio za sve i da ga je strah kako će njenoj ćerki Kiji Kockar da izađe na oči.

Mišel Gvozdenović naredni je bio na intervjuu kod Darka Tanasijevića, gde je komentarisao sve promene u Beloj kući, kao i odnose koji se menjaju iz dana u dan, pogotovo odnos njega i Mine Vrbaški:

Čudno mi je da dvoje ljudi (Mina i Car) tek tako pređu preko svih uvreda, ali me iskreno ne zanima sve to. Ta naša veza je bila lakrdija od veze, ali je prokockala te dve šanse, više ne postoji mogućnost da budemo zajedno, nemamo uopšte komunikaciju sad. Ne mogu da lažem sebe, ni vas, pa da kažem da nisam gajio neke emocije, ali sa njom je to totalno nebitno, sve se vraća i sad sam definitivno stavio tačku. Ne mogu da shvatim, pored toliko ružnih reči i ponašanja, da ona sedne sa tom osobom i priča - rekao je Mišel.

Nakon toga je usledio Izbacivanje. Darko Tanasijević otišao je po nominovane zadrugare, Miljanu Kulić i Necu TikTokera, nakon čega su otišli u sportsku salu, gde će se odigrao duel. Najpre im je objasnio kakva će biti igra, iz koje će jedno od njih izaći kao pobednik kome će biti duplirani glasovi publike. U igrici koju je Veliki šef organizovao nije bilo pobednika, a onda je Dušica Jakovljević saopštila Darku rezultate:

Jedno ima 90% glasova, a drugo svega 10. 90% glasova ima Miljana, Neca napušta Zadrugu - saopštio je Darko.

Zadrugari su se pozdravili sa Necom, koji je zauvek napustio Belu kuću, i krenuo u studio kod Dušice sa kojim je razgovarao o boravku u Zadruzi.

Necu su u studiju sačekali majka i brat, a on je potom Dušici otkrio da li se pozdravio sa Borom Santanom, i njegovo mišljenje o Banetu Čolaku koji ga je kometarisao u Karaoke obračunu.

Nakon toga Lepi Mića je započeo svoju Igru istine. Vezivale su se teme odnosa FIlipa Cara i Mine Vrbaški, tada je došlo do verbalnog okršaja između Cara i Sanje Stanković.

Nakon toga Milica Kemez je kometarisala odnos sa Jelenom Pešić i njeno kometarisanje nastipa koji je Milica imala na Karaoke obračunu.

Kristina Spalević je otkrila kako se oseća od kako je Kristijan Golubović diskvalifikovan iz Zadruge, a potom je i priznala da joj je prijao njegov gest kada se pojavio na velelepnom imanju.

Miljana Kulić je dva puta noćas napravila haos oko hrane. Naime prvi put se sukobila sa Kenanom i Rialdom jer je pokušala da im ukrade hranu, a nakon toga se sukobila sa zadruagrima kada je Veliki šef poslao nagradu za odigranu Igru istine.

