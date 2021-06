ZORANNAH ZAVRŠILA NA INFUZIJI! Influenserka se oglasila na Instagramu, otkrila svima šta joj se desilo! Otišla daleko od Srbije!

Šok!

Poslednjih dana poznata influenserka Zorana Jovanović Zorannah našla se u žiži javnosti. Osim što su je mnogi osudili zbog njenih izjava, pisalo se i pričalo o tome da je bankrotirala. Međutim, ona je otkrila u svom poslednjem videu da to nije tačno, te iznela razloge zbog kojih zatvara svoju postojeću firmu, ali i otkrila da će otvoriti novu. Tom prilikom se Zorannah požalila i na to da nema sa kim da ide na more, ali je očigledno da se to promenilo.

Naime, Zorannah je otputovala na Mikonos, gde je već bila, ali se tu odmah desio peh. Naime, influenserka je objavila fotku na kojoj se vidi da prima infuziju. Međutim, sudeći po opisu na slici, u pitanju je samo koktel vitamina kako bi povratila eneregiju i osećala se bolje, što mnoge naše zvezde rade kada se premore.

Nema sumnje da će Zorannah narednih dana napuniti baterije i vratiti se poslu čila i vedra.

Autor: N.V.