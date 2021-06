SVAĐA PRED SVADBU! Mirko i njegova majka Goca Božinovska ne mogu da se dogovore, evo šta im PRAVI PROBLEME!

Haos!

Kao što je dobro poznato, Mirko Šijan, sin pevačice Goce Božinovske i njegova verenica Bojana Rodić čekaju prvo dete koje bi na svet trebalo da dođe pred kraj leta. Poznato je i da su Mirko i Bojana preuredili jedan deo kuće u Surčinu gde će živeti sa bebom, a sada bi voleli da se venčaju pre nego što dete dođe na svet. Međutim, tu je izgleda nastao problem.

Naime, kako pišu domaći mediji, Goca i Mirko su se posvađali jer on želi intimnije venčanje, a kako je pevačici on jedini sin, želi da napravi gala slavlje. Kako se navodi, ni Mirko ni Bojana ne žele veliku feštu, ali Goca insistira na tome da pozove što više ljudi i da se to proslavi onako kako dolikuje.

Ko će na kraju isterati svoje, ostaje da se vidi.

Autor: N.V.