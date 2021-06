'DRALA SAM SE, VRIŠTALA, HAOS NAPRAVILA' Aleksandra Subotić ispričala sve detalje svađe i raskida sa Pecom! A onda je usledio NEOČEKIVANI OBRT

Au!

Rijaliti zvezda Aleksandra Subotić nakon što je raskinula sa Predragom Raspopovićem Pecom, sa kojim ima sina Jovana, oglasila se i otkrila da su svojoj ljubavi dali drugu šansu.

- Osetila sam potrebu da se javno obratim i objasnim šta se zaista desilo i ispričam kako je došlo do raskida. Do raskida jeste došlo zaista, jako smo se posvađali dva dana pre toga oko neke moje objave na društvenim mrežama jer on nije smatrao da je to objava koja priliči da objavim. Ja sam to objavila i zamerio mi je... Pokupila sam decu i otišla sam sa njima za Beograd. Dva dana se nismo čuli i to me baš pogodilo, nisam navikla da nemamo nikakav kontakt i nije mi bilo jasno šta mu to preokupira misli kad on nema nikakvu potrebu da se čuje sa mnom. U jednim momentu sam odlučila da se nenajavljena vratim kući. Počela sam da zvonim smatrajući da će mi otvoriti najnormalnije, ali on to nije uradio i automatski sam počela da razmišljam koji je razlog toga i pomislila sam da se unutra nalazi neka druga žena. Počela sam da ga zovem, on mi se nije javljao. Na kraju sam došla u tu fazu da sam pokušala da izbacim taj njegov ključ iz brave, međutim ništa od toga nije uspelo. Drala sam se, vrištala, veliki sam haos napravila i u momentu prestala jer sam shvatila da to meni zaista ne priliči. Bila sam potresena i plakala sam i vratila sam se za Beograd - pričala je Subotićeva, pa nastavila:

- Odlučila sam da sve to javno objavim i smatrala sam da posle toga nema nazad. Kad sam to objavila brzo sam se pokajala i samim tim obrisala posle minut i po, ali već je sve to otišlo u etar. Video je tu moju objavu i pitao me šta to radim, da li sam blesava, normalna. Rekao mi je da nije želeo da mi otvori vrata samo zato što je ljut i želeo je da mi pokaže da ne mogu da dolazim i odlazim kad meni padne napamet. Bio je jako ljut, besan i povređen. Posle nekog vremena shvatili smo da je naš problem razlika u godinama i različito gledanje na stvari, ali naša ljubav je velika i želimo da pokušamo ponovo. Vratila sam se kući i pomirili smo se - rekla je Aleksandra Subotić.

