ŽENA LJUBE PERUĆICE ZAVRŠILA U GIPSU! Voditeljka povredila nogu, a muž ne prestaje da je zafrkava! Evo šta je uradio!

Haos!

Katarina Kolozeus, supruga pevača Ljube Perućice, imala je nezgodu zbog koje mora da nosi gips. Naime, sudeći po njenom Instagramu, ona je povredila nogu, te će narednih dana morati da miruje. Međutim, pevač je želeo izgleda da je oraspoloži pa se našalio na njen račun.

Naime, on je svojoj ženi na gipsu crtao znak dobro poznatog brenda i sve vreme se smejao, te šalio da je to njena nova papuča. Katarini i nije bilo baš do smeha, ali nema sumnje da je barem na trenutak zaboravila na muke koje ima.

Autor: N.V.