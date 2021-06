EVO KOLIKO SE DOBRO POZNAJU! Luna i Marko odgovarali na škakljiva pitanja, otkrili detalje iz privatnog života koje do sada NIKOME NISU ISPRIČALI

Iznenadićete se!

U večerašnjem izdanju emisije "Amidži šou" voditelj i autor Ognjen Amidžić ugostio je Lunu Đogani i Marka Miljkovića, a ovo je njihovo prvo televizijsko pojavljivanje otkako su se venčali i postali roditelji ćerke kojoj su dali ime Mia.

Oni su igrali igricu u kojoj su morali da pokažu koliko se dobro poznaju.

Poslednja situacija oko koje ste se ozbiljnije posvađali?

- Nije bilo nešto ozbiljno u skorije vreme... Pre porođaja možda nešto da smo se zakačili, ali toliko sam sad izgubljena da nemam šanse da se setim. Možda neka sitnica, ali sad da ti kažem tačno, on će više da se seti nego ja - rekla je Luna.

- Ozbiljnije... Nismo se svađali ozbiljnije u bračnim vodama, možda u vereničkim vodama. Divno funkcionišemo. Luna kada je zatrudnela, ona je tako slatka, mila, ja i kad krenem da joj nešto zamerim, ne mogu - rekao je Marko.

Oko čega ti Marko najviše ljubomoriše?

- Pa nije ljubomoran na muškarce, više je to kao da pazim nešto da se ne vidi, kad obučem nešto, više kao da pripazim te neke stvarčice - rekla je Luna.

- Jao, pa ja nisam nešto ljubomoran. Ne savetujem te vezano za garderobu nešto, za ponašanje možda nekad nešto, ja nisam ljubomoran. Rekao sam da treba da izgledaš, a ne kao tetka. Rekao sam šorts da obuče. Nisam ljubomoran, rekao sam joj čak seksepilnije da se obuče večeras. Ona to zna i da nosi i pleni, ne treba previše jer ipak je majka, ali ono. Sako je super, meni ona izgleda kao milion dolara večeras - rekao je Marko.

Putovanje o kome maštaš?

- Maldivi, da. To mi je za parove savršena destinacija, dugo smo pričali o tome, trebalo je da odemo za moj rođendan, ali smo otišli u Dubai, htela sam da hodam po pesku, ako mogu i gola (smeh) - rekla je Luna.

- Možda Maldivi. Idemo na Maldive, to je završena priča. Maltretiranje je da idemo sa bebicom, zbog puta i svega, ali videćemo, kada bi stigli nas troje, bio bi raj. Sigurno ćemo otići u narednih godinu, dve.

Poslednji poklon koji si joj kupio?

- Pa ima sad nešto o čemu svakako ne bih ovde, ali ja mislim da će reći za njen rođendan to putovanje, to je baš upečatljivo. To je bio poklon od mene u restoranu u Dubaiju, ja se nadam da će to reći, bilo je nešto posle, ali... - rekao je Marko.

- Stalno mi jedno drugom tako kupujemo. U Dubaiju kada smo bili, proslava. Prelepo je tamo, to mi je rođendan koji ću dugo pamtiti - rekla je Luna.

Koji auto si oduvek maštao da voziš?

- Pa ovaj koji vozim sad - rekao je Marko.

- Pa ovaj sad. Sad mislim da hoće neki veći, ja se ne razumem u kola, ne znam ni koji je moj auto - rekla je Luna.

Oko čega ti Luna najviše prigovara kada su kućni poslovi u pitanju ili neka navika koja joj smeta?

- Ostavljam haos, bacam stvari gde stignem, skinem se, bacim, ne pipnem po 2, 3 dana, ali ona to uvek uzme, spakuje, ne prigovara mi, ali moguće da će to da navede - rekao je Marko.

- Pa ume tako nekad da, kad skine stvari, baci tako. On ima fotelju, tačno ima mesto gde će da baci. A kada ja uzmem i složim, on kaže da je prljavo - rekla je Luna.

Autor: N.V.