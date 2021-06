KARAMBOL! Maja ispoljila bes na Janjušu kada je shvatila da KUPUJE MIR sa njom, pa napravila haos: Ko je K*RVA RASPALA?! (VIDEO)

Haos!

Na porodičnom sastanku došlo je do haosa između Maje Marinković i Janjuša kada je ona shvatila da on samo kupuje mir sa njom do kraja rijalitija. Maja je počela da štipa Janjuša, a on je pobesneo.

Nemoj da me grebeš, bolesnice. J*bem ti mamu - urlao je on.

I ja tvoju. Jutros me ljubiš, a sada pričaš da kupuješ mir 10 dana ovde - zamerila je Maja i nastavila da ga štipa.

Evo, k*rvo raspala - besneo je Janjuš.

Ko je k*rva raspala? Sad ćeš da vidiš - odbrusila je ona.

Maja je istrčala iz Bele kuće i krenula ka radionici, gde je nekoliko puta udarila glavom o vrata.

Obezbeđenje i zadrugari su pritrčali u pomoć Marinkovićevoj i na kraju smirili situaciju.

Autor: M. P.