Ovo ju je neizmerno usrećilo!

Udovica kralja narodne muzike Šabana Šaulića, Gordana Šaulić večeras se pojavila na proslavi povodom rođenja praunuke Lane, ćerke unuka Luke Adžića. Nakon skoro dve i po godine od smrti supruga Šabana, Goca ponovo ima osmeh na licu i razlog za sreću.

Ono što smo primetili jeste da je ovo prvo Gocino pojavljivanje u javnosti nakon Šabanove smrti bez crnine, a ona je za ovu priliku odabrala plavo-belu haljinu.

- Hvala od srca, ovo je velika radost u našim životima. Ja sam sa 39 godina bila baba, tako da se navikama, neka me zovu ''nana'', jer kategorija prabake i nije baš nešto. Tu je i baka Sanela i Ilda, a ja ću davati savete. Šaban bi bio preponosan, Šaban je bio jako vezan za Luku, i on za dedu. Luka je bio njegov prvi unuk, njegova ljubav i ponos. Šaban je uvek s nama, on je u našim srcima, svakako jesam tužna što fizički nije s nama - rekla je Gordana Šaulić za Pink.rs i dodala:

- Praunuku nisam još videla uživo, videla sam sličicu, mnogo je slatka beba. Pre 23 godine Sanelu je isti doktor porodio kad je rodila Luku, kao i sada Aleksandru. Mi sutra idemo za Ameriku, pa je sada prilika da proslavimo. Oni ostaju duže, a ja se vraćam za 3 nedelje. Mi smo jako vezani jedni za drzge i to je i bio Šabanov i moj cilj, da se deca drže zajedno.

Autor: M.K.