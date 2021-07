Novi detalji o Milici Kemez!

U večerašnjem izdanju emisije ''Pitam za druga'' kod Kendija i Pande gostovale su i bivša bliska prijateljica Milice Kemez, Dunja, kao i Tanja Josipović, bivša saradnica i drugarica zadrugarke.

Tom prilikom, Dunja je otkrila čime se Milica tačno bavila u Švajcarskoj i Bujanovcu, a progovorila je i tome ko joj je pomogao da otvori salon.

- Duga je priča. Ona je svojoj rođenoj sestri nabacila mog momka. Ja sam bila dve i po godine u vezi s njim. Ne znam tačno kako se to desilo, ali se desilo. Odvela je svoju sestru u Švajcarsku i desilo se. Upoznale smo se preko Tanje. Milica unutra laže za 99% stvari unutra. Samo to ću reći - rekla je Dunja i dodala:

- Ona je pitala Tanju da pita mene da radi u klubu kao hostesa u Cirihu. Opis posla je da piješ piće i igraš. Plata je 1.200 franaka plus procenat na piće... Jeste, igralo se kolo u Bujanovcu, a u Cirihu se tverkovalo. Nije baš ona od tih para otvorila fazon, ali ne mogu o tome. Više momaka joj je pomoglo da otvori salon - otkrila je bivša drugarica Milice Kemez, a onda se nadovezala Tanja.

- Ja nisam bila ni u Švajcarskoj, ni u Bujanovcu. Mene interesuje priča da sam ja nju pokrala, da sam ja lopov, to mene boli. Ne zanima me ko je njoj otvorio salon. Ja kad sam došla kod Milice, ona nije imala posla u salonu. Ona je mene zvala, jer je znala da ja imam svoje mušterije. Ja sam došla u salon i ona mi je rekla da ne moram da joj plaćam zakup. Taj zakup je 50 evra i meni je bilo jeftinije to da platim, nego da joj plaćam pića i da joj bude pralja u salonu, da joj čistim. Zamisao je bila da ona u Zadruzi ispromoviše salon, a ona je ušla unutra i ubrzo imala seks sa Filipom. Ljudi u Novom Sadu nemaju dobro mišljenje o njoj. Njoj je Knedi bio karta spasa, narod ju je opet zavoleo uz Kendija. Mirela je naložila da se salon u februaru zatvori. Svi su dali otkaz i nije mogao salon da funkcioniše... Sa Borom ću sve sukobe rešiti na sudu. Ako se ne pojavi, privešće ga. Sva vređanja na moj račun ćemo rešiti na sudu - otkrila je Tanja.

Autor: M.K.