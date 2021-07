Nije kao većina njenih kolega sa estrade!

Popularna pevačica Seka Aleksić oduvek je važila za jednu od prizemnijih javnih ličnosti. Ona ne krije da, otkada se ostvarila u ulozi majke, sve više razume ono što je njoj savetovala njena majka.

- To se svakome od nas dogodi. Ona rečenica kada majka kaže: 'Videćeš ti kada budeš imala svoju decu' to je tačno tako. Mnogo više svi poštujemo svoje mame kada same postanemo majke - kaže Seka i otkriva na koga liče njeni sinovi, koje ima u braku sa Veljkom Piljikićem.

- Jovan je smireniji na Veljka, a Jakov ima temperament na mene. Podelili smo se, kaže pevačica - njen stariji sin za dve godine kreće u prvi razred, a ona je otkrila da li će krenuti u privatnu školu:

- Nemam ja to, ove su bolje ili lošije škole. Smatram da nema ništa loše ići u državnu školu. Moj sin će ići u državnu školu - ističe ona.

Autor: M.K.