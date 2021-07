Život je nije mazio!

Košarkašica Milica Dabović iza sebe ima buran život pun brojnih uspona i padova, a otkrila je da je ponosna na sebe što uspeva da prevaziđe sve prepreke koje su joj se, i koje joj se i dalje dešavaju.

Milica je od malih nogu naviknuta na rad, a prvi novac je zaradila u Sibiru.

- Kao mala sam išla sa tatom da nosi ribu, čuvala ovce i nosila kamenje. I danas radim na placu mame i tate, nemam čega da se stidim. Ljudi koji me vole i prate vide valjda dobrotu u meni, da sam spontana i nemam lošu nameru. Ne libim se posla, samo sam neko ko čeka da zaradi onim čime najbolje zna, igranjem košarke. Imam ideju šta da radim posle toga, volela bih da to bude na klinici u Beogradu. Da se skućim, da znam šta mi je posao, da mi dete ide u školu, da mu posvećujem pažnju kao i do sada. Kao dete od 22 godine otišla sam u Sibir na minus 40 da zaradim svoje prve pare, ko me pitao da li želim, volim i hoću, morala sam, izdržavala sam svoju porodicu.

Svi su brujali o činjenici da Milica svoju garderobu prodaje putem Instagrama, a ona kaže da je na tu svoju odluku ponosna:

- Pitaju me ljudi kako sam se odlučila da prodajem robu. Pa lepo, pametna. Nisam otišla u noćni klub, jedra sam i jaka, mogu da raširim noge i da zaradim koliko hoćeš. Aleksandra Prijović i Sofija Milošević su moje dobre vile koje su me spasle. Našla sam način da sutra ne brinem. Kad prodam jednu stvar danas, znam da sutra ne treba da brinem za dete. Imaće za mleko, kokice u parkiću. Javljaju mi se žene da im pomognem i da prodajem i njihove stvari putem Instagrama, kad mogu da postignem. Desi se da danima ne prodam ništa i bude mi krivo zbog tih žena koje su u teškoj situaciji.

O Milicinim partnerima Srbija je brujala, a ona je javno tvrdila da je opljačkana, prevareena, čak i zlostavljana. Bolna tačka joj joj je bivši partner Šime Šiklić, kao i Ljubomir Hadžistević, koji joj se, kako tvrdi, lažno predstavljao kao Vuk Roten, biznismen iz Beča. Sa njim je dobila sina Stefana, a kroz suze se prisetila svega što je usledilo kada je shvatila da je prevarena.

- Moje veze su bile katastrofalne. Stefanovom ocu sam oprostila odmah, ali sebi ne mogu nikada. Svaki put se rasplačem kada vidim šta sam ja dozvolila i kako sam nasela... On se pojavio s tom savršenom pričom i kada vidim koliki je lažov i manipulator da on mene tako prevari, da je došao u moj stan i ukrao sve ono što Šime nije. Upoznala sam ga mesec dana posle tog raskida, bila sam najranjivija. Verovala sam u bajke da posle kiše greje sunce i da će on biti pravi otac za moje dete. Od svih muškaraca na ovom svetu, izabrala sam najgoreg... Ali eto, ni u jedno trenutku se, hvala bogu, nije ponašao kao otac. Svi očevi šetaju sinove u parkiću u koji idemo, kad vidim ne znam da li da se smejem ili da plačem. Teško mi to pada. Kad odem u zoološki vrt, podignem ga na ramena i osećam se i kao otac i kao majka. To je moja jačina koja me tera da idem napred. Nadam se da će se jednog dana pojaviti neko ko će mu zameniti očevu figuru - otkrila je Milica.

Jednom prilikom košarkašica je otkrila i da joj je bivši partner ukrao detetova kolica.

- Jednostavno nisam imala sreće, nisam znala da procenim čoveka. Nisam znala da je ovaj drugi gori od prvog tri puta. Najgori su za mene silovatelji, ubice, a treća vrsta - ljudi koji ukradu detetov hleb. Stalno sam išla autobusom i tokom trudnoće. U jednom trenutku je insistirao da dođe ispred tržnog centra u kojem smo bili, što ja nisam htela jer nismo bili u dobrim odnosima. Tražio me, molio da mu oprostim. U tom trenutku se pojavio, ukrcao nas u kola, stavio kolica pozadi u gepek. Ta kolica sam dobila pet dana pred porođaj od drugarica, jer nisam imala novac da ih kupim i nikada više ih nisam videla. Odvezao ih je u gepeku. Ukrao je detetova kolica. Kolica sina je prodao za 500 evra kad ja nisam imala hleba da jedem, a pomagali su mi porodica i prijatelji. Svaki put je pričao da će vratiti njih i sve ostalo pokradeno: telefone, zlato, pare i sve ostalo. Obećavao mi je i tražio da vidi dete, ja sam mu dozvoljavala, jer valjda ta nada umire poslednja. Mislila sam da će ga dete promeniti, ne znavši da on već ima jedno - tvrdila je Dabovićeva i objasnila kako je pre svega toga mislila da zapravo živi bajku, kao i da je bila u kontaktu sa Ljubomirovom bivšom suprugom.

Inače, Jelica Dabović, rođena sestr Ane i Milice, objavila je knjigu "Tajna jednog osmeha" u kojoj je opsala jezive situacije iz svog detinjstva, a tiču se zlostavljanja u svojoj porodici.

Naime, Jelica tvrdi da je njen otac zlostavljao nju, njene sestre kao i brata Milana, a da se njihova majka nikada nije suprotstavila. Ona je u knjizi opisala nezamislive batine koje su ona i njene sestre kao i brat dobijali od oca.

Autor: M.M.