HAOTIČNA NOĆ! NEZAPAMĆEN SUKOB Maje i Bore, UVREDE se samo nizale, OBEZBEĐENJE moralo da reaguje zbog Janjuša! Čorba i Teodora ZARATILI KAO NIKAD DO SADA! Misica i Karić POKRALI cimere! (VIDEO)

Svađe su se samo nizale!

Veče je počelo sa ulaskom voditelja Darka Tanasijevića u Belu kuću, kako bi se, kao i svakog petka, održale "Nominacije". Vođa ove nedelje je Mišel Gvozdenović i on je za potrčke izabrao Miljanu Kulić i Filipa Cara. Odlukom zadrugara prva nominovana osoba je Miljana Kulić, a od strane publike, najmanje sms glasova imala je Kristina Spalević.

Nakon "Nominacija" Veliki šef je poslao pismo i bilo je vreme da počne "Igra istine".

Na samom početku izbio je žestoki konflikt između Maje Marinković i Bore Santane, zbog pitanja koje je postavila Mina Vrbaški Bori. On je objašnjavao da su Maja i Filip Car mnogo prisniji od Mine i Marka Janjuševića. Maju je to izrevoltiralo i započela je nezapamćenu svađu sa Brom, a uvrede su pljuštale sa obe stane. Janjuš se uključio i stao na Borinu stranu, zbog čega je Maja još više poludela, a obezbeđenje je moralo da reaguje.

Filip Car postavio je Jovani Tomić Matoroj pitanje vezano za zajedničku bivšu devojku Sanju Stanković.

Danas sam slušao rasparavu sa Sanjom, očekivao sam da ćeš reći da si ti bila unutar toaleta, a Sanja ispred, i ona je tebi rekla - pa šta je problem da uđe unutra. Ona tebi ulazi, ona tebi pokazuje datum, a ti ispadaš inicijator, a evidentno je da ti ona pokazuje neke stvari - rekao je Filip.

Ovo pitanje pokrenulo je novi sukob između Sanje i Matore, na stare teme.

Naredno pitanje postavila je Milica Kemez Lepom Mići.

Šta misliš ti, u vezi sa Sandrinim podržavanjem Ša i Tare, kako se ona ograđuje od tog prijateljstva, i da li misliš kako on objašnjava to, da li su to čista posla? Rezime, kako je počelo to druženje, savetovanje, razdvajanje...

Dok je Lepi Mića odgovarao na pitanje Nenad Aleksić Ša skočio je na Milicu Kemez jer je ona rekla da je Sandra Rešić znala njegov i Tarin odnos.

Nije nikad čula, ni znala, nisi u pravu! Ako sam dobar prema tebi, budi dobra, ne igraj se sa mnom - rekao joj je Ša.

Lepi Mića postavio je Kristini Spalević i od nje tražio da navede 2 muške i 2 ženske osobe koje su je najviše razočarale. Ona je navela Milana Jankovića Čorbu, Sandru Rešić, Boru Santanu i Marka Janjuševića Janjuša. Lepi Mića nije bio zadovoljan odgovorom koji je dobio.

Maja Marinković je ovo veče ponovo plakala zbog Marka Janjuševića Janjuša, pa se žalila svojim cimerima, a među njima je bio i Nenad Aleksić Ša, koji joj je uputio i par saveta i dao svoje mišljenje.

Ja bih prvi bežao od tebe. Praviš budalu od sebe. Nađi drugaricu, pričaj o nečemu novom... - pričao je Ša.

Rialda Karahasanović i Kenan Tahirović opet se nisu međusobno rauzmeli i to sve zbog pitanja o veridbi koje je postavila Paula Hublin. Pevačica smatra da je Kenan odustao od toga da je zaprosi jer postoji još prepiski za koje ona ne zna.

Da ima moje poverenje, ona mora da se uveri u neke stvari. Sad mi je još draže što nisam - rekao je Kenan.

Lepi Mića postavio je pitanje Miljani Kulić i tražio od nje da navede 5 muških i 5 ženskih najljigavijih osoba. Uz detaljno obrazloženje za svaku od osoba Miljana je navela Erminu Pašović, Jovanu Ljubisavljević, Sanju Stanković, Kristinu Spalević i Minu Vrbaški. Što se tiče pet muških najljigavijih osoba njen izobr su bili Stefan Karić, Marko Janjušević Janjuš, Bora Sandrana, Kenan Tahirović i Nenad Aleksić Ša.

"Igra istine" privela se kraju, a Veliki šef nagradio je zadrugare picom. Kao i svakog petka oni su se posvađali oko raspodele nagrade i žalili se da ima manjak pica. Jovana Ljubisavljević i Stefanu Kariću kuknjava zadrugara nije teško pala, pa su čak i ukrali jednu picu i sakrili je iza kreveta.

Milan Janković Čorba i Teodora Bilanović nakon "Igre istine" otišli su u pab, a onda imali najbrutalniju svađu do sada i to zbog Maje Marinković. Nihov sukob trajao je do ranih jutarnjih časova, a Čorba je u jednom trenutku izašao iz kreveta i otišao u dvorište. Teodora je krenula za njim i molila ga da se vrati, a kada su legli nastavili su sa svađom.

