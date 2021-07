'IMALA SAM STRAH...' Luna Đogani dve nedelje nakon porođaja otkriva ko joj pomaže oko bebe: Ne mogu da shvatim to, dok ne doživim!

Otkrila kako se snalazi u ulozi majke.

Pobednica ''Zadruge 2'' i pevačica Luna Đogani progovorila je o svojoj novoj životnoj ulozi i ćerkici Miji. Luna je otkrila da je prošlo dve nedelje otkako je postala majka, pa je progovorila o tome kako se oseća.

- Svaki dan me pitaju ljudi kakav je osećaj, to je nešto što ne može da se opiše. Najlepši mogući osećaj koji postoji. Uvek kada sam slušala ranije moju mamu i druge majke koje govore o tom osećaju, bilo je da razumem, ali ne mogu da shvatim to dok ne doživim. I sada kažem da stvarno ne može da se zna dok se ne doživi - rekla je ona u jednoj emisiji i dodala:

- Ta ljubav, ta svemirska ljubav i osećaj kada držiš svoju bebu na sebi i gledaš je. To je tvoje biće, nešto što ne može da se opiše i što bih volela da doživim još sigurno par puta.

Budući da je prošlo malo vremena od porođaja, Đoganijeva je otkrila da li je postala svesna da je postala majka, ali i da li se privikla na novu ulogu u životu:

- Postala sam majka, imam dete i sad je to tako do kraja života. Što kaže moja mama sad ću da se brinem ceo život. To je sada prioritet. Prvih nekoliko dana je bilo mnogo teže i mnogo sam više bila uplašena dok se nisam navikla. Imala sam strah da mi ne padne. To su razna pitanja i odgovori u glavi, pogotovo kada si umoran i nenaspavan, kada si u tome prvi put.

Luna je podelila i da li imaju pomoć oko bebe.

- Izbegavamo da pozovemo nekoga da nam pomogne, iako uvek možemo da pozovemo. Hteli smo nekako sami da to radimo i naučimo. Dolazi nam jedna žena babica, što se tiče pupka, kupanja i tako toga. To nam je objasnila i naučila nas - rekla je Luna.

Autor: M.K.