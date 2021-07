Aleksandra Subotić konačno otkrila u kakvom je odnosu sa Karađorđem! Priznala šta sprema za oca i ŠOKIRALA SVE! (FOTO)

O njihovom odnosu se mnogo spekulisalo!

O odnosu Aleksandre Subotić i njenog oca Karađorđa dugo se nagađalo, a ona je sada konačno otkrila da li je u svađi sa njim.

Naime, ona je na Instagramu objavila da bi želela da napravi iznenađenje Karađorđu i na taj način dala do znanja pratiocima da je među njima sve u nejboljem redu.

Ona je podelila sa fanovima da mu sređuje stan, te ne putem "storija" konsulotvala da li da to bude iznenađnje.

"Da li bi vam bilo zanimljivo da gledate renoviranje stana u kome živi moj tata? Razmišljala sam da ga iznenadim", napisala je ona.

Inače, Karađorđe je pre nekoliko meseci zamolio svoje najbliže da mu pošalju stvari, ali da navodno niko to nije učinio.

"Meni ništa ne treba. Nisam tražio da mi bilo šta kupe. Jedino što sam tražio je da odnesu moje stvari na hemijsko čišćenje i da mi ih donesu ovde. Moje košulje i odela, i to iz moje kuće. Ništa da kupe, samo da dostave ovde", rekao je tada, a potom se tim povodom oglasila Aleksandra koja je navela da nije dužna da brine o njemu ili bilo kome.

"Zamolila bih se koji mi se obraćaju u bezi slanja stavri mom ocu - da prestanu to da rade... Niti sam dužna - niti ću ikom išta poslati sebi tužbi. To se na njega ne odnosi naravno. Ja znam koliko mu pomažem i koliko sam mu pomagala sve ovo vreme a to zna i on - svi znaju da na kraju sve padne na moju grbaču a da sam ja sažaljive prirode i uvek opraštam. Ali ovaj put smo moje dvoje dece i ja na prvom mestu... On čovek nije niti beskućnik, niti je mučenik - produkcija ima kontakt sa ljudima koje je ovlasito i kojima je ostavio ključ od kuće, pa nek otvore ormare, spakuju i pošalju mu", poručila je ona.

Autor: M.M.