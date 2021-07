BILJANINI RODITELJI NISU BILI ZA NJIHOVU VEZU! Aco Pejović otkrio šta je sve njegova žena trpela tokom njihovog BRAKA, pa priznao: To je bilo vanredno stanje u njenoj porodici!

Izneo svoju intimu!

Aco i Biljana Pejović u braku su 28 godina i iz njihove ljubavi su rođene tri ćerke Marija, Magdalena i Iva. Iako sada Aco i Biljana žive idiličan porodičan život, njihova veza nije naišla na odobravanja.

Kako je Aco otkrio, Biljanini roditelji nisu bili za to da njihova ćerka bude u braku sa pevačem.

- To je bilo vanredno stanje u njenoj porodici. Ja muzičar, ona iz ugledne profesorke porodice - kako to? Sve je to kasnije leglo na svoje i rezultati su tu - rekao je pevač i dodao da oseća veliku zahvalnost i poštovanje prema supruzi:

- Zahvalan sam joj na tome što je rodila ovakve tri kćeri, što ih je vaspitala i što mene pazi, pa i trpi sve moje hirove i ispade. Čim radiš u kafani neminovno je da se dešavaju neke bezvezna stvari, ali uglavnom ona to ne voli jer mi tu ostanemo malo duže. Svaku noć sam radio, sedam dana u nedelji - rekao je Aco Pejović.

Autor: M.K.