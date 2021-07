RAZVEZALA JEZIK! Zorica Marković otkrila tajne kolega sa estrade, osvrnula se na rivalstvo sa Silvanom Armenulić, pa se dotakla Sinana i Džeja! (FOTO)

Bez dlake na jeziku!

Pevačica i rijaliti zvezda Zorica Marković prilikom gostovanja u jednoj emisiji razvezala je jezik i otkrila tajne o kolegama, a evo šta kaže o plastičnim operacijama.

Priznaje da joj je Mitar Mirić, s kojim su je čak dovodili u vezu, pomogao da se probije na estradi, ali da se na njoj zadržala isključivo svojim radom i trudom.

Pevačica je poznata i po tome što ume da se našali i na sopstveni račun, pa je tako ispričala anegdotu iz mladosti kada je veliki hit pripao njenoj koleginici, kako sama kaže, samo zato što je "bila bolja riba od nje".

- Kad je trebalo da snimim pesmu "Šta će mi život bez tebe dragi", tu je bila Silvana koja je, je*iga, bila atraktivnija i popularnija, pa je pesma otišla njoj. Nije mi na kraju bilo žao, ali eto jedne anegdote iz tog vremena. Toma me je mnogo gotivio, ali je pesmu dao njoj - kroz smeh je ispričala Zorica.

- U Beograd sam došla 1972. Otišla sam u restoran u kom su se u to vreme skupljali estradnjaci, a kad sam ugledala Tomu Zdravkovića i Šabana Šaulića, htela sam da padnem u nesvest. Bila sam klinka, zamislite da ih vidite, a pre toga ste to mogli samo na TV. Tada sam upoznala Mikija Mitrovića, koji je tada pisao mnogo pesama. On me je pitao da li bih radila s jednim orkestrom šest meseci, potpisuje se ugovor i imamo platu uredno. Kasnije sam počela da snimam pesme i to je vrlo dobro prošlo iako nisam očekivala da ću da se probijem na estradi. Narod me je u startu prihvatio jer tada nije bilo mnogo pevača. Prvi album prodala sam u 400.000 primeraka i od tada je karijera išla samo uzlaznom putanjom. Mitar Mirić je tada bio ultrapopularan i njegov menadžer me je pozvao da budem gost na jednom od koncerata. Pristala sam i tako sam napravila ime, zato sam Mitru zahvalna do danas - priča Markovićka i osvrće se na priče iz prošlosti, a tiču se Mitra Mirića:

- Nikada se tajno nisam udala za njega iako se pričalo da se među nama nešto dešava. Ostali smo samo prijatelji, mada i sada ima ljudi koji ne veruju da nismo bili prisni. Oni koji su ga mrzeli su pričali da se mnogo kocka. Nikada to nije radio, pio je kao smuk, godinama je konzumirao alkohol, ali vidim da je danas prestao s tim. Mnogo je toga na estradi, ne znam ni sama ko ne pije! Pokojni Sinan Sakić i Džej su imali sve moguće poroke, od njih dvojice nije se znalo ko više pije. Šaban je isto bio poročan, Toma Zdravković takođe. Evo sad i ovi mlađi, to je tako. Nikad, međutim, niko nije pravio probleme. Svi odrade koncerte kao da su ceo dan pili kabezu. Tako se to radilo, a ne ko ovi klinci danas.

- Kad je starenje u pitanju, dostojanstvena sam i ne idem pod nož da se sečem i operišem. Mogu i ja 10.000 evra da uložim u operacije da me srede i podmlade, ali to ne želim. Silikone nikad ne bih stavila, pre bih smanjila sise. Guza mi je super i u ovim godinama, lice mi je dobro, kose oči ne želim, tako da sam u suštini zadovoljna - pohvalila se folkerka.

Autor: M.M.