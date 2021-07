ŠOK!

Nakon duge borbe za starateljstvo nad sinovima, pevačica Tanja Savić je konačno dobila bitku i nedavno sa njima došla iz Australije, prilikom čega su je na aerodromu dočekali porodica i brojne medijske ekipe. Naime, dečaci će nastaviti život sa Tanjom u Smederevu, a na adresu naše redakcije stigle su prepiske njenih sinova sa svojim ocem Dušanom Jovančevićem koji je ostao u Australiji bez njih.

- Zabranila je deci da mi se javljaju. Nov telefon sam deci kupio za Srbiju da me zovu kad god žele, a ona im ugasila i zabranila da mi se jave. Imam poruke od pre, deca se žale na nju kako ne da da me zovu. Tužni su i nesrećni pored nje - piše Dušan Jovančević.

- Ne pamtim kad smo se čuli. Ne mogu da dođem do njih uopšte. Ne znam gde da se prijavim za pomoć. Ako neko želi da pomogne za ovaj moj slučaj? Ne dozvoljava da me deca kontaktiraju. Deca me traže, plaču kad smo se poslednji put čuli. Branim im da plaču, kažem ako plačete prekinuću vam vezu. Maltretiraju decu, mora neko da ih prijavi - dodaje Tanjin bivši suprug Dušan, koji je ostao u Australiji.

Naime, dečaci su skroz nezadovoljni životom u Srbiji, okruženjem i majčinim ponašanjem, te su molili oca za pomoć:

-Tata pomozi mi, ona želi da zna šta govorim, tako sma ljut - piše Tanjin sin svom ocu.

- Baš sam bio ljut, mama me je udarila. Tata, ne mogu da živim ovde, ne sviđa mi se grad i dosadno mi je. Sad me je kaznila i oduzela mi iPad. Mrzim svoj život. Ne mogu da izdržim, skočio bih sa balkona, neću to uraditi, ali se tako osećam. Jedem na silu jer sam jako tužan - dodaje Tanjin sin kroz poruke svom ocu.

- Mrzim je, ona je najgora mama na svetu. Ne mogu da zivim bez tebe, tata - piše Tanjin sin.

- Mama kaže ''Tata je budala, pusti ga''. To me tako iznervira i rastuži.

- Štitiću vas kao i uvek. Moraš me braniti i ne smeš dozvoliti da bilo ko kaže nešto loše o meni - odgovara Dušan sinu.

- Rekao sam im da ućute i odj*bu. Ok, tata, mogu li te pozvati sad - odgovara mališa.

- Ne mogu da živim bez tebe tata. Nikad toliko nisam plakao u životu. Jako sam tužan.

- Jako sma ljut, mnogo se nerviram i ne mogu da se kontrolišem. Muka mi je od nje, snima me. Loši ljudi su oko mene, plačem non-stop - piše pevačicin sin.

- Ti si najbolji tata na svetu. Stalno zamišljam kako živim sa tobom, bio sma veoma zabrinut kad nismo imali internet i nismo mogli da se čujemo sa tobom. Volim te!

Autor: Pink.rs