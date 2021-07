Ne može da zaboravi ove trenutke sa njim!

Bivša učesnica ''Zadruge'' Nataša Radan tokom rijalitija javno je priznala da je imala aferu sa folk pevačem Amarom Giletom Jašarspahićem. Iako on to nikada nije želeo da prizna, sada je bivša zadrugarka obelodanila fotografiju na kojoj se jasno vidi da su njih dvoje bili i te kako prisni.

Naime, na fotografiji Nataša Radan sedi u Amarovom krilu, dok je on grli oko struka.

Nataša je podelila ovu fotografiju iz 2019. godine na storiju na društvenoj mreži Instagram, a folker je u to vreme još bio u braku.

- Jesam se viđala sa njim dok je on bio u braku, on je bio inicijator svakog našeg viđanja, kada bi dolazio u Beograd, on se meni javljao, mi bismo se videli i pre nastupa i posle nastupa. Ne znam zašto je imao potrebu da pominje bilo kakvog PR-a koji je kao meni stavio buket u ruke da bih se ja uslikala sa njim, ne znam kakve su to gluposti, ja nisam znala da imam PR-a. Nije mi jasan, nije ispao fer niti korektan prema meni. Ja sam prema njemu imala poštovanje koje on prema meni nije, što je sada i pokazao. I te priče koje on sada prosipa, sve su to bukvalno priče za malu decu ili možda priče koje je prosipao svojoj ženi dok je bio u braku četiri godine, ali ne bih to komentarisala niti to ima veze sa mnom, to je njegov problem. Viđali smo se prošle godine, to je trajalo dva meseca pre mog ulaska u rijaliti - otkrila je Nataša jednom prilikom za Pink.rs.

Autor: M.K.