ŠOK!

Bivši fudbaler Igor Kojić konačno je shvatio da od zajedničke budućnosti sa svojom, još uvek, zakonitom suprugom Severinom nema ništa, pa ju je nedavno otpratio sa Instagrama i rešio da krene dalje.

Kako mediji saznaju, Igor je u poslednje vreme opčinjen mladom pevačicom Anđelom Ignjatović, poznatijom kao Breskvica, koja je ovih dana u centru medijske pažnje zbog pesme, koju je posvetila svom bivšem dečku Mihajlu Veruoviću Vojažu.

Dokaz da "gde ima dima, ima i vatre" je i to što je među prvim profilima koje je zapratio na Instagramu, nakon što je obrisao Severinu, upravo Anđelin profil.

Njemu se, kako izvor navodi, popularna Breskvica toliko dopada, da joj on stalno odgovara na storije i udeljuje komplimente, međutim, ona za sada ne odgovara na poruke i ne upušta se u konverzaciju sa Kebinim sinom. Šta više, čak ga ni ne prati na ovoj društvenoj mreži.

Iako se Igor svim silama trudio da odobrovolji Seve da se vide i porazgovaraju o svojoj budućnosti, ona je to više puta odbijala, što je dovelo do toga, da i on "digne ruke".

Autor: P.R.