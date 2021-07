'NJENA ŽIVOTNA PRIČA ME VEĆ DRUGU SEZONU DOVODI DO SUZA...' Milan Milošević pred veliko SUPERFINALE sumirao dešavanja u ZADRUZI 4, evo šta je na njega ostavilo najjači utisak!

Popularni voditelj televizije Pink u intervjuu za Pink.rs progovorio o događajima u najgledanijem rijalitiju, koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

Šarmantni voditelj rijaliti programa ''Zadruga'' Milan Milošević pred samo veliko superfinale sumirao je dešavanja u četvrtoj sezoni, te otkrio šta je na njega ostavilo najjači utisak, ali i izdvojio dešavanja koja su, po njegovom mišljenju, obeležili ''Zadrugu 4''.

Kako vidiš ovu sezonu ''Zadruge'' i da li se po nečemu razlikuje od prošlih sezona?

- Kao i svaka i ova, četvrta sezona Zadruge je totalno drugačija i posebna u svakom smislu. Iako možda ljudi misle da se u svakoj sezoni desila neka prevara ja tako ne razmišljam jer se u ovoj sezoni desilo toliko ljubavnih afera, zapleta i brodoloma kao ni u jednoj do sada. Pucala su prijateljstva više nego ikada i sada slobodno mogu reći da mi je ovo najzanimljivija sezona do sada odnosno da je kasting učesnika bio mnogo dobar pa samim tim i situacije među njima. Definitivno četvrtu sezonu vidim kao najinteresantniju do sada, naravno pričam i kao voditelj iste, ali i kao neko ko mnogo osluškuje narod.

Bio si očevidac toliko ispovesti pojedinih zadrugara, koja je na tebe ostavila najveći utisak?

- Možda ću zvučati čudno, ali i Milica Kemez i njena životna priča evo već drugu sezonu mene dovode do suza. Jednostavno ne uspevam da se suzdržim jer je to toliko tužno detinjstvo i toliko teška priča da ne znam ko može ostati imun. Mnogo je ljudi sa teškim žuvotnim pričama koji su ove sezone bili učesnici i svaka od njih je na mene ostavila baš dubok trag. Samim tim što ni moja životna priča u nekim ranijim godinama nije bila sjajna, totalno se saosećam sa svima njima u tim trenucima dok mi pričaju iste.

Ko se po tvom mišljenju najviše izdvojio ove sezone u Zadruzi?

- Ako gledamo na to ko se ove sezone najviše izdvojio od učesnika onda moramo da dodamo da se i po tome razlikuje ova sezona jer su svi bili izuzetno aktivno od samog početka pa do dana današnjeg. Naravno svako se pokazao na način na koji je želeo ili mogao ali definitivno ove sezone Maja i Janjuš su gotovo svakodnevno uzumali primat u učešću, svojim svađama i maratonskim ljubavnim raspravama, ali ništa manje ni Tara i Ša koji su na svoj način obeležili ovu sezonu preljubom, teškim odnosom, zatim razvodom i na kraju da ne objašnjavam, sve znate šta se dešavalo...

Kada bi morao da izabereš top 5 momentata u Zadruzi, koji bi to bili?

Pet momenata koja su po mom mišljenju obeležila Zadrugu, ufff teško pitanje s obzirom na to da veoma žustro sve traje deset meseci ali hajde, da probam da se setim.

1. Razvod Nenada Aleksića Ša

2. Prevara Kristijana Golubovića sa Kristinom Spalević

3. Saznanje da je Bora Santana imao nešto sa sestrom svoje devojke Milice Kemez

4. Pomirenje Mine Vrbaški sa Filipom Carem sa kojim je imala preteške svađe i po mnogima neoprostive uvrede

5. Momenat kada je Jovana misica ostavila svog dugogodišnjeg dečka Luku za kojeg ke pričala da je sveta ljubav i njen ulazak u vezu sa Stefanom Karićem

Pa nije mi bilo teško da nabrojim jer sada već u glavi imam još desetak najmanje veoma zabavnih događaja.

Autor: N. B.