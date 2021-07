'MOJ TATA JE GOVORIO DA JE TO IZMISLILA' Branka Katić progovorila o traumi iz detinjstva - evo šta joj je pomoglo da OVO PREBRODI

Glumica Branka Katić govorila je na temu depresije na nedavno održanoj tribini u Beogradu. Branka Katić ispričala je da se njena majka borila sa depresijom, kada je glumica imala deset godina.

- Moja mama je pala u depresiju kada sam ja imala deset godina. Nije htela da ide kod psihijatra, mislila je da je to sramota. Moj tata, sa druge strane, nikada nije priznao da mama ima depresiju. Govorio je da je ona to izmislila i da je to sve u njenoj glavi - ispričala je Branka u okviru tribine.

Glumica je rekla i da joj je psihoterapija pomogla da se bolje nosi sa ovom i drugim životnim situacijama.

